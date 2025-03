The Creeping Candies: „Wir wollten unseren eigenen Sound spielen“

Mit den ersten Rocklexika, die Zitate über Rockbands aus amerikanischen, britischen und deutschen Musikzeitschriften bündelten, wurden Dogmen für die Ewigkeit geschaffen. Wer drin ist, kann zitiert werden. Mit den Rocklexika kam der Kolportage-Rock-Journalismus so richtig in Fahrt. Gilt auch für Augsburg. Es war wohl der ehemalige Augsburger Musikjournalist und Punkmusiker Erwin Jänsch, der im „Lexikon der Augsburger Pop-Geschichte“ einen unbekannten Autor zitierte mit den Worten: „Unperfekter Garagensound mit viel Anfangs-Charme. Kurz nach der Entjungferung aufgenommen.“ Gemeint waren die Creeping Candies. Dieses Jahr feiert die Band ihr 40-jähriges Bestehen.

Gegründet wurden die Creeping Candies von Christian „Hölle“ Höllriegl, Reiner Thienel, Christian „Pfud“ Pfaud und Marian Tögel. „Wir hatten diesen Independent-Gedanken. Wir wollten unseren eigenen Sound spielen. Ich war 18 Jahre, und wir hatten Selbstvertrauen“, sagt Christian Höllriegl, der von der Original-Besetzung noch dabei ist. „Wir waren keine guten Musiker, bis auf Marian, der konnte Orgel spielen. Das Basszupfen musste sich Reiner erst beibringen. Ich konnte ein bisschen Gitarre spielen. Die üblichen Rockbands hätten uns ausgelacht“, sagt Höllriegl. „Die Garagen-Bands, die wir gehört haben, konnten auch nicht gut spielen, aber es war interessante Musik.“

Angesagt war origineller Dilettantismus

Mitte der 80er-Jahre herrschte Aufbruchstimmung in Augsburg. Die Stadt feierte 2000 Jahre „Augusta Vindelicum“, haderte aber noch mit sich und seinem Selbstverständnis. „Der Augsburger selbst fand seine Stadt nicht gut“, erinnert sich Höllriegl. „Irgendwann ist das besser geworden, weil viele hierhergezogen sind. Das lag auch an der Uni. Die haben gesagt: Wieso, was habt ihr denn, ist doch eine coole Stadt.“ Nach den Beat-Bands und den Rock-Bands kam der Punk und der „unperfekte Garagensound“. Deutsche Rockbands taten sich schwerer, den Standard angloamerikanischer Bands zu erreichen.

Ganz anders bei den unbekümmerten Newcomern. Kein Virtuosentum mehr, dafür origineller Dilettantismus. „Unser Bassist hatte zudem die Gabe, wichtige Leute schwindelig zu reden. Einer war der Hamburger Punk-Guru Alfred Hilsberg. Der sagte genervt: Ja, Reiner, du kannst sogar meine letzte Roth-Händle haben“, sagt Hööriegl im Rückblick. Von Hilsberg habe man wegen eines Plattenvertrages zunächst nichts mehr gehört. „Bis wir Nikki Sudden für einen Auftritt im Augsburger Siedlerhof verpflichten konnten. Der fand uns Candies so gut, dass er Hilsberg nahelegte: Die müssen einen Vertrag bekommen!“ So entstand 1986 die erste LP „Flesh“ beim Hilsberg-Label „What‘s So Funny About“. Nikki Sudden, häufiger Gast in der Stadt, war eine englische Post-Punk-Ikone, Singer, Songwriter und Produzent, der 2006 mit 49 Jahren verstarb. Der in Augsburg lebende Schriftsteller und Szene-Kenner Franz Dobler schrieb 2020: „The Creeping Candies sind die einzige deutsche Band, die Nikki Sudden produziert hat … Eine schönere Auszeichnung kann sich eine Band wohl kaum an die Verstärker nageln.“

Über die Jahre hinweg sind die Candies härter geworden

Zwei Jahre später, 1988, die nächste LP „The Stories Of The Creeping Candies“ ist fertig. „Und wir waren auch fertig“, sagt Höllriegl. Marian Tögel und Reiner Thienel gingen. Keine Orgel mehr, dafür eine zweite Gitarre von Michael Löw. Der Augsburger Punk-Pionier und Club-Betreiber Johann „Pulle“ Pupeter übernahm 1988 den Bass. Diese Candies-Formation hielt zwei Jahre. Pupeter zog nach Berlin, Höllriegl ins Donauries. Familienplanung und ein Leben abseits der Musik. Erst 1996 kamen sie wieder zusammen. Höllriegl und Pupeter blieben, ansonsten steter Wechsel. Den anfänglichen „fizzy Farfisa-Sound“, wie er einmal genannt wurde, gibt es nicht mehr. Dafür mehr Härte. Sebastian Kochs, ehemals bei der Band Apron, ersetzt 2010 Michael Löw an der Gitarre. Für die Trommeln kam 2023 Axel Grünthaler in die Band.

Sechs LPs sind seit 1986 von den Creeping Candies erschienen. Im August des laufenden Jahres präsentieren sie ihr siebtes Album „Invincible“ (unbesiegbar). 40 Jahre Candies sind 40 Jahre Augsburger Musikgeschichte. Am Wochenende erst spielten sie in der Haifischbar. Ein Konzert, das an einen weiteren Satz von Franz Dobler bestätigte: „Die Behauptung ist nicht riskant, dass Nikki Sudden die Band bis heute begleitet und gepusht hätte.“