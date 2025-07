Frauen, die aufräumten nach dem Krieg

Wenn Kriege zu Ende gehen, sind es meistens die Frauen, die die stille Aufräumarbeit machen. Sie haben keine Rolle auf den internationalen Panels, auf denen sich die Kriegsparteien treffen, um Frieden zu verhandeln. Sie pflegen die Wunden, trösten die Kinder, kümmern sich um Nachbarn und Verschwundene. Als in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens 1995 die Waffen endlich schwiegen, war Gordana Vidovic die Erste, die „auf die andere Seite“ ging und den Kontakt zu Serben und Kroaten suchte. Sie war jung, brach Tabus, wie sie auf dem Podium der Ausstellungseröffnung „Frauen geben Frieden ein Gesicht“ in der Stadtbücherei erzählt. Ins Gericht von Modrica, wo sie vor dem Krieg gearbeitet hatte, führte kein Weg zurück. „Nur Leute mit Kontakten bekamen nach dem Krieg die guten Stellen“, sagt sie. Also gründete sie eine Partei, erhob ihre Stimme gegen die Nationalismen und Chauvinismen aller Volksgruppen in Bosnien Herzegowina.

Der Bosnienkrieg brach im Frühjahr 1992 aus, kurz nach einem Referendum, das die von bosnischen Kroaten und Muslimen gestellte Regierung abgehalten hatte. 99 Prozent stimmten für die Unabhängigkeit Bosnien Herzegowinas und die Abspaltung vom jugoslawischen Föderalstaat. Die Europäische Gemeinschaft erkannte den neuen Staat an. Es folgte einer von mehreren Kriegen, die den Zerfall des früheren Jugoslawiens begleiteten. Bosnien Herzegowina zerbrach jedoch beinahe an seiner inneren Heterogenität, an den Nationalismen der verschiedenen Gruppen im Land. Die heutige politische und verwaltungstechnische Landschaft Bosniens ist eine direkte Folge dieser Fraktionierung: Jede Gruppe hat ihre eigene Region, wählt für das Nationalparlament ihre je eigenen Abgeordneten; die Ämter des Ministerpräsidenten, Präsidenten und Parlamentspräsidenten rotieren, die Schulen sind getrennt nach serbisch-, kroatisch- und muslimisch-bosnischen Kindern.

„Wir leben noch immer in einem stillen Krieg, sagt Gordana Vidovic

Gordana Vidovic steht nicht nur für die Solidarität und den Schutz von Frauen, die die kriegstypischen Vergewaltigungen, Entführungen und Lager überstanden hatten. Sie steht auch für die Forderung nach gesamtgesellschaftlicher Aufarbeitung und wagte den Schritt in die Politik. Gleich 1996 kandidierte sie mit ihrer Partei für die Parlamentswahlen, wurde jedoch erst 2016 in den Stadtrat und 2018 als Abgeordnete des Nationalparlaments gewählt. Wie es heute aussieht? „Wir leben noch immer in einem stillen Krieg“, erklärt sie. „Die politischen, ethnischen Spannungen sind dicht unter der Oberfläche, sie können jederzeit wieder explodieren.“

Die Ausstellung, deren Teil sie ist, porträtiert 20 Frauen, die sich nach dem Krieg von der großen Bühne unbemerkt ans Aufräumen gemacht haben. Auf großen, ineinander verschachtelten Texttafeln beschreiben sie ihre Traumata mit persönlicher Vergewaltigung, mit bis heute verstorbenen oder verschollenen Verwandten. Von der Stiftung Lara konzipiert und erstmals 2019 in Bosnien gezeigt, zeigen ihre politischen Biografien ein Leben zwischen Familien und Gesellschaft, noch immer auf der Suche nach der eigentlichen Wahrheit hinter diesem Krieg.

Eine aufrüttelnde Erinnerung an einen fast vergessenen Krieg

Das Augsburger Friedensfest zeigt die politisch aufschlussreiche, berührende Ausstellung anlässlich des 30-jährigen Friedensschlusses in Dayton. Eine aufrüttelnde Erinnerung an einen beinah vergessenen Krieg. Auch in Augsburg betrifft dieser nach Schätzung von Mitgliedern des Moscheevereins Czemat Augsburg etwa 10.000 Menschen, sei es direkt durch Flucht oder indirekt durch historische Wurzeln. Angesichts dieser Bedeutung hätte die Moderation bei der Vernissage mehr Professionalität und historische Tiefe verdient gehabt. Gefühlige Fragen statt politischer Einordnung, fehlende Analyse der sexualisierten, strukturellen Gewalt wurden der politischen Bedeutung dieser Ausstellung und auch den Leistungen der Portraitierten für ihren Kampf nach Anerkennung nicht gerecht.

Die Ausstellung in der Stadtbücherei ist Teil des künstlerischen Bosnien-Schwerpunktes im Friedensfestprogramm. Sie läuft bis zum 20. Juli. Weitere Ausstellungen zum Thema:

„Toxic Aesthetics“ – Fotografien von Sebastian Bühler über Umweltzerstörung im Kosovo und Nordmazedonien (AWHU, Schmiedberg 1, bis 20. Juli).

„Kolo – Kettentanz der Südslawen“ – Eine multimediale Ausstellung von Alisa Kremer Korać zur kulturellen Identität Ex-Jugoslawiens (Galerie Pangäa, Barfüßerstraße 8a, 10. Juli, 16-22 Uhr, 17. Juli, 18 Uhr).

„Erinnerung im Wandel – Artists in Exchange“ – Kunst im Dialog zwischen Bosnien und Augsburg über individuelle und kollektive Erinnerung (Schöne Felder e.V., Milchberg 15, bis 21. Juli).