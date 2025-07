Brecht im Urteil eines Freundes: „Sein Dichten mündet in das Nichts“

Max Hohenester gehörte zu den frühesten Freunden Brechts. 1897 in Augsburg geboren, musste er am Realgymnasium eine Klasse wiederholen und kam so in Brechts Schuljahrgang. Hohenester verließ die Schule mit dem „Einjährigen“ und gehörte fortan nicht mehr zu dem engeren Freundeskreis mit so bekannten Namen wie Caspar Neher, Georg Pfanzelt und Otto Müllereisert. Eine persönliche Bindung bestand aber nach wie vor. Nach seiner freiwilligen Meldung zum Kriegsdienst schrieb man sich, und Hohenester, in den 1920er Jahren Redakteur bei den Augsburger Neuesten Nachrichten, versuchte durch provokante Beiträge, Brecht und sein Werk auch in seiner Heimatstadt bekannt zu machen.

Das bisherige Narrativ zu Hohenester: Er war Mitbegründer der Literarischen Gesellschaft Augsburg, zeitweise verantwortlicher Redakteur des Augsburger Katholischen Sonntagsblatts. Von den Augsburger Neuesten Nachrichten wechselte Hohenester 1933 zur katholischen Augsburger Neuen Zeitung, die im gleichfalls katholischen Verlag Haas & Grabherr erschien. Ein ganzes Leben lang sei er Pazifist gewesen und habe seine Meinung stets offen kundgetan. Nach der „Machtübernahme“ habe er kurz vor der Verhaftung gestanden, auch sei er von der Gestapo beobachtet worden. Schließlich sei er gezwungenermaßen der NSDAP beigetreten.

Brecht stellte Hohenester einen „Persilschein“ aus

Als er nach dem Krieg „entnazifiziert“ wurde, war es Brecht, der ihm zur Seite sprang, ihm einen sogenannten „Persilschein“ ausstellte; mit Erfolg: Hohenester war wieder ein hochangesehener Bürger der Stadt. Er beteiligte sich an der Neugründung der Augsburger Theatergemeinde. Eine große Ehre wurde ihm 1951 zuteil: Man ernannte ihn zum 1. Vorsitzenden der Theatergemeinden Westdeutschlands. Gemeinsam mit Max Högel, dem „Pionier“ der Augsburger Brechtforschung, bemühte Hohenester sich aufs Neue mit diversen Veranstaltungen um das Werk Brechts.

Recherchen im Bestand der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg ergeben allerdings ein anderes Bild. Mitte der zwanziger Jahre muss es zum Bruch mit Brecht gekommen sein. Nach der Augsburger Erstaufführung der „Dreigroschenoper“ am 13. Januar 1929 changierten die Besprechungen in den Zeitungen zwischen kritischem Erstaunen und Wohlwollen, mit Ausnahme der Hohenesters in den Augsburger Neuesten Nachrichten. Es handelt sich um ein Pamphlet, das von Hass und religiösem Wahn getrieben ist. Von „Bitterkeitsekstase“, die „Brecht wie ein Stachel tief im Herzen sitzt“, ist die Rede und davon, dass seine „Kraft zerstörend wirke“: „sie ist teuflischen, nicht göttlichen Ursprungs“. Fazit: „Mit einer satanischen Lust wühlt Brecht in allen Unvollkommenheiten der Schöpfung. Sein Dichten mündet in das grauenvolle Nichts“.

„Hauptschriftleiter“ eines NS-Propagandamagazins

Mit Beginn der NS-Herrschaft diente sich der Verlag Haas & Grabherr den Machthabern an, um weiterhin existieren zu können. Mit anderen Worten: Er stellte sich in den Dienst der Propaganda. Hohenester war nicht nur „Chef vom Dienst“ der Tageszeitung, sondern jetzt auch „Schriftleiter.“ Dieser Begriff ist seit dem sog. „Schriftleitergesetz“ von 1933 eindeutig nationalsozialistisch konnotiert. Ein Schriftleiter musste den „Geist der nationalsozialistischen Bewegung fördern und verbreiten“. Dem kam Hohenester nach, nun sogar als „Hauptschriftleiter“ des NS-Propagandamagazins Illustrierte für Jedermann – auf dem Umschlag oft mit großformatigen Fotos von Hitler, Goebbels und Mussolini und Berichten z.B. über „Reichsjugendführer Baldur von Schirach im Jungvolkkreise beim Zeltlagerleben“, über die Einweihung eines „Hitlerjugendhauses in Rom“ und über die „Heimholung des Saarlands ins Reich“ – gegen die Brecht mit seinem „Saarlied“ polemisierte.

Im Buchverlag Haas & Grabherr gab Hohenester die Anthologie „Frontsoldaten erzählen“ heraus, Erlebnisberichte aus dem 1. Weltkrieg. Sie erschien1935. „Pazifist Hohenester“ schwärmt in der Einleitung vom „Frontsoldatentum, das ewiges Deutschtum in sich schließt“. Geleitworte beschwören, Kommendes vorbereitend, die „Pflichttreue“ des Frontsoldaten“, „zu kämpfen und zu sterben bereit [zu sein] für Deutschland!“

Zweierlei Sicht auf das Soldatentum

1935, also im selben Jahr, war Brechts Ausbürgerung u.a. damit begründet worden, dass er „den deutschen Frontsoldaten beschimpft“ habe. Gemeint ist die „Legende vom toten Soldaten“, der Tucholsky attestierte, dass niemand es „dem Preußentum so gegeben habe“ wie Brecht mit diesem Gedicht. „Pazifist Hohenester“ richtet sich in seiner NS-Anthologie gegen „geschäftige Kriegsliteratur“: „Durch die große deutsche Schicksalswende ist die Achtung vor dem Frontsoldaten wieder hergestellt worden. Der Frontsoldat muß nicht mehr fürchten, verspottet zu werden. Die Jugend vor allem sieht in ihm den großen Lehrmeister zu vaterländischer Tugend“.

Warum aber half Brecht dann Hohenester bei der Entnazifizierung? Die Antwort ist einfach. Wie so oft bei Brecht handelt es sich um ein „Quid pro quo“: Ich helfe Dir und Du förderst dafür in Augsburg mein Werk. Hohenester kam das doppelt zugute. Denn neben der Entlastung war die öffentliche Beschäftigung mit Brecht ein Aspekt seines postnationalsozialistischen Selbstreinigungsprozesses. So schlimm konnte Hohenesters Vergangenheit wohl nicht gewesen sein, wenn „Kommunist Brecht“ nun für ihn einsprang. Alle Ressentiments ihm gegenüber waren plötzlich vergessen. Hohenester machte nun für Brecht Propaganda wie einst für den Nationalsozialismus. Er starb, wie Brecht, 1956.

Trotz dieser neuen Symbiose, nun sogar bis in den Tod: Ein Unterschied blieb. Brecht schrieb einmal, in gespielter Bescheidenheit, er benötige keinen Grabstein. Hohenester offenbar schon, stilvoll mit einer Figur des „Schmerzensmannes“ und in Altrosa. Auf dem steht bis heute als Berufsbezeichnung: „Schriftleiter“.