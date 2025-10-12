Von Text-Dschungel bis Erklärbär-Literatur: Welche Bücher des Herbstes lohnen sich?

Ist das nun große Literatur oder doch etwas aufgeblasen? Ist der Roman genial konstruiert oder nur noch verwirrend? Ist die Erzählung unterhaltsam oder völlig überladen? Beim literarischen Salon in der Augsburger Stadtbücherei wurde mal wieder heiß diskutiert über die Neuerscheinungen des Herbstes. Mit dabei: Kurt Idrizovic von der Augsburger Buchhandlung am Obstmarkt, Buch-Blogger Marius Müller und AZ-Kulturredakteurin Veronika Lintner.

„Die Holländerinnen“ von Dorothee Elmiger begeisterte die drei Kritiker

Sie empfahl „Die Holländerinnen“ von Dorothee Elmiger. Angelehnt an eine echte Begebenheit versucht der Roman zu rekonstruieren, wie zwei Backpackerinnen im Dschungel von Panama verschwinden. Das Buch steht auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis und das vollkommen zurecht, befand Lintner. „Selten erlebt man so viel Abenteuer auf so wenigen Seiten“, sagte sie. Da reist eine Expedition an Intellektuellen mit einem durchgeknallten Regisseur in den Dschungel, um einen Film über diesen True-Crime-Fall zu drehen. „Eine Wahnsinnskonstruktion gespickt mit popkulturellen Referenzen“, sagte Lintner. Man fühle sich sofort erinnert an Werner Herzogs Film „Fitzcarraldo“. Genau diese Hommage hielt Idrizovic für übertrieben, den Roman aber insgesamt für überzeugend. „Er ist vor allem stilistisch interessant, weil er durchgehend im Konjunktiv geschrieben ist“, sagte er. „Das irritiert und fordert heraus.“ Auch Müller bezeichnete den Roman als hochkomplex, ein Text-Dschungel voller Anspielungen, der Spaß macht zu lesen, wenn man sich darauf einlässt.

Die Debatte, moderiert von Stefanie Wirsching, Co-Leiterin der Redaktion Kultur und Journal der Augsburger Allgemeinen, fand im Rahmen des AZ-Literaturabends statt. Zuvor saß Bestseller-Autorin Caroline Wahl auf der Bühne, um mit Richard Mayr, Co-Leiter der AZ-Redaktion Kultur und Journal, über ihren neuen Roman „Die Assistentin“ zu sprechen (siehe Feuilleton). Rund 300 Gäste kamen in die Stadtbücherei. Nach dem Bühnengespräch debattierten Idrizovic, Müller und Lintner im literarische Salon über ihre Lieblingsbücher des Herbstes.

„Ins Dunkel“ von Angela Steidele konnte nicht ganz überzeugen

Bei Dorothee Elmigers Roman waren sich noch alle einig: Keine leichte, aber lohnenswerte Lektüre. Bei den anderen beiden Büchern gingen die Meinungen dann auseinander. Müller empfahl „Ins Dunkel“ von Angela Steidele. Sie habe mal wieder bewiesen, dass sie eine hervorragende Autorin für historische Schmöker ist. Im Roman treffen Greta Garbo, Erika Mann und Marlene Dietrich aufeinander. Eine Geschichte des Kinos der 1920er-Jahre, die interessante Fragen stellt und viele Fakten liefert, erklärte Müller.

Genau daran störte sich Lintner. „Mir ist das zu sehr Erklärbär-Literatur“, sagte sie. „Da wird ein Sachbuch als Roman verkauft, das Buch ist eher etwas für ambitionierte Filmhistoriker.“ Dem konnte Idrizovic nur zustimmen. „Ich habe mich gefühlt wie in einem Oberseminar für Film“, sagte er. „Bei all den Dialogen geht die Handlung verloren.“ Vermeintliche Fakten, für die es keine Belege gibt, würden als Fakten verkauft. Müller hielt entgegen, dass Literatur genau das darf, um Möglichkeitsräume und Ideen auszuloten. „Ich will informiert und unterhalten werden, ob da jetzt Fußnoten drin sind, ist mir egal“, sagte er.

Uneins war sich das Trio bei „Lázár“ von Nelio Biedermann

Uneins war sich das Trio auch beim dritten Roman. Idrizovic empfahl „Lázár“ von Nelio Biedermann. Packende Erzählung, großartige Sprache, der beste Roman des Jahres, befand Idrizovic. Biedermann verarbeitet im Buch die Geschichte seiner Familie, die aus dem ungarischen Adel stammt und mit dem Untergang der Donaumonarchie alles verlor. Zu große geschichtlichen Fußstapfen, in die Biedermann da tritt, resümierte Müller. Das Roman-Gerüst sei stabil, aber die Sprache nicht sonderlich überragend. Bierdermann arbeite sich an der Geschichte ab, aber er interessiere sich nicht für seine Figuren. Die Frauenfiguren seien unterkomplex gezeichnet und dass Josef Stalin plötzlich auftaucht, trage nichts zur Erzählung bei. Auch für Lintner ist der Fall klar: zu viel Kitsch und aufgeblähte Metaphern. Biedermann wirke wie der Bodybuilder unter den jungen Autoren.

In der Stadtbücherei wurde aber nicht nur über Literatur für Erwachsene debattiert. AZ-Kulturredakteurin Birgit Müller-Bardorff sprach auch über Kinder- und Jugendbücher. Ihre klare Empfehlung: „Der fantastische Bus“ von Jakob Martin Strid. Das Buch erzählt von Tieren, die einen Bus zusammen bauen und sich auf eine Reise begeben. Ein Opus Magnum, das zweieinhalb Kilo wiegt und an dem der Autor 15 Jahre gearbeitet hat, sagte Müller-Bardorff. Mit 68 Euro habe es seinen Preis, aber: „Es ist ein Buch fürs Leben.“

Lesetipps der Salonist Kurt Idrizovic Ian McEwan: Was wir wissen können. Aus d. Englischen von Bernhard Robben. Diogenes, 480 Seiten, 24 Euro.

Vea Kaiser: Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels. Kiepenheuer & Witsch, 576 Seiten, 25 Euro.

Heinrich Steinfest: Das schwarze Manuskript. Piper, 240 Seiten, 23 Euro. Veronika Lintner Henning Sußebach: Anna oder Was von einem Leben bleibt. C.H. Beck, 205 Seiten, 23 Euro.

Nora Gomringer: Am Meerschwein übt das Kind den Tod. Voland & Quist, 208 Seiten, 22 Euro.

Sarah Kuttner: Mama & Sam. Fischer, 288 Seiten, 24 Euro. Marius Müller Michael Maar: Das violette Hündchen. Rowohlt, 592 Seiten, 34 Euro.

Nirit Sommerfeld: Beduinenmilch. Ars vivendi, 344 Seiten, 22 Euro.

Michi Strausfeld: Die Kaiserin von Galapagos. Berenberg, 180 Seiten, 24 Euro Stefanie Wirsching Thomas Melle: Haus zur Sonne. Kiepenheuer & Witsch, 320 Seiten, 24 Euro.

Jehona Kicaj: ë. Wallstein, 176 Seiten, 22 Euro.

Anne Sauer: Im Leben nebenan. dtv, 272 Seiten, 23 Euro.