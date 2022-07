Schüler erklären Schülern das Leben der Anne Frank

Bei der Ausstellung übernehmen Gleichaltrige die Führungen für Schulklassen. Dadurch entsteht eine geschützte Atmosphäre.

Von Gleichaltrigen lernen: Das ist Teil des Konzepts der Wanderausstellung zum Leben der Anne Frank. Noch bis Donnerstag, 21. Juli, ist die Ausstellung mit dem Titel „Deine Anne – Ein Mädchen schreibt Geschichte“ im Unteren Fletz im Rathaus in Augsburg zu sehen. Die Schau richtet sich vor allem an Schulklassen. Das Besondere daran: Schüler, sogenannte „Peer Guides“, führen Schulklassen durch die Ausstellung. Auf diese Weise soll Geschichte auf Augenhöhe vermittelt werden.

Eine der „Peer Guides“ ist Juliana Ell, 25. Gerade führt sie eine siebenköpfige Gruppe in das Herz der Ausstellung, einen aus Stellwänden kreierten, dunklen Raum. Auf jeder Seite ist eine Nachbildung eines der Zimmer zu sehen, in denen sich die Familie Frank in Amsterdam vor den Nationalsozialisten versteckten. Eine Schülerin deutet auf eines der Zitate, die auf der Wand zu lesen sind. Es ist ein Tagebucheintrag von Anne Frank: „Der englische Sender spricht von Vergasungen, vielleicht ist das noch die schnellste Methode zu sterben.“ Die Schülerin findet es „krass“, dass Anne sich Gedanken darüber machte, wie man am schnellsten stirbt.

"Es war sehr traurig" - So reagieren Schüler auf die Ausstellung

„Geht’s euch gut?“, fragt Ell die Gruppe, nachdem sie über den Holocaust sprachen. „Nein, absolut nicht“, antwortet Talya Yüzgün und schüttelt dabei den Kopf. Yüzgün ist in der Ausbildung zur Erzieherin. Später sagt sie, dass sie während der Führung eine Gänsehaut bekommen habe. „Es war sehr traurig.“ Dennoch habe die Ausstellung ihr gezeigt, dass jeder etwas verändern kann. Ihr Kollege Sebastian Wagner stimmt ihr zu. Wie systematisch gegen Juden vorgegangen wurde, findet er erschreckend. „Es hat mir ins Bewusstsein gerufen, dass man auch als Zuschauer Verantwortung trägt“, sagt Wagner. Gegenüber den „Peer Guides“ traue man sich eher, Fragen zu stellen. Das zeigte sich zum Beispiel, als eine Schülerin fragte, was der Begriff Antisemitismus überhaupt bedeute.

Die etwa 30 „Peer Guides“ kommen vom Maria-Theresia-Gymnasium, dem Jakob-Fugger-Gymnasium, dem Holbein-Gymnasium sowie von der Fachakademie für Sozialpädagogik. In zwei Tagen Workshop erfuhren die Freiwilligen von zwei Mitarbeitenden des Anne-Frank-Zentrums Berlin, wie sie den Schülern das Wissen am Besten näher bringen können. Ell meldete sich für die Aufgabe, weil sie das Thema Nationalsozialismus wichtig findet. Anne Frank als Jugendliche sei für sie nun nahbar geworden.

Darum ist die Geschichte von Anne Frank auch heute noch wichtig

Im historischen Teil der Ausstellung wird das Leben von Anne Frank dargestellt und im zeitlichen Kontext eingeordnet. In einem weiteren Teil wird die Brücke zur Gegenwart geschlagen. Die „Peer Guides“ machen im Gespräch deutlich, wie Menschen heute im Alltag diskriminiert werden.

Seit 2012 reist die Ausstellung durch Deutschland. Erstellt wurde sie vom Anne-Frank-Zentrum Berlin und dem Anne-Frank-Haus in Amsterdam. Nach Augsburg kam die Veranstaltung letztlich durch Peter Bommas und Udo Legner, die auch gemeinsam das Just Kids Festival organisieren. Außerdem beteiligt sind das Bildungsreferat und die Fachstelle für Erinnerungskultur der Stadt Augsburg.

