Was ist für Juden aus dem Land der Hoffnung geworden? Und wie viel Angst haben sie in Deutschland?

Was hatte er dort verloren? Was brachte ihn dazu, nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 über die Ruinen der Kibbuzim zu stolpern, den Spuren der Verbrechen nach, die kaum verwischt waren? „Was hatte ich dort verloren?“ fragt Doron Rabinovici nicht nur einmal in seinem Essay „Angesichts des Siebenten Oktober. Auslöschung und Geiselnahme“, aus dem er in der Stadtbücherei las. Die öffentliche Lesung fand statt im Rahmen einer Tagung, veranstaltet von der DFG-Netzwerkgruppe „Emanzipation nach der Emanzipation. Literatur, Philosophie und Geschichte von 1900 bis heute“, geleitet von Prof. Bettina Bannasch, Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Uni Augsburg, die den Abend mit Doron Rabinovici auch moderierte. Bei einer zweiten öffentlichen Veranstaltung im Rahmen dieser Tagung, im Augustanasaal, sprachen auf dem Podium die Publizistin Laura Cazés und die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, Mirjam Wenzel, darüber, was der 7. Oktober und die folgenden Ereignisse für eine künftige Bildungsarbeit bedeuten könnten.

Der Essay von Doron Rabinovici ist eine literarisch-biografische Auseinandersetzung mit den Geschehnissen am 7. Oktober, deren Bilder – eigene und die, die er in den Medien sah – Rabinovici schonungslos beschreibt, so wie er’s gesehen hat, als er im Winter 2023 wie so oft in Israel war und nach Spuren seiner Familie in Tel Aviv gesucht hat. Er arbeitet nämlich an einem Roman über deren Geschichte. Also ist bei der Lesung auch von Rabinovicis Eltern zu hören, die von den Nazis verfolgt worden sind und später dazu eine Haltung entwickeln mussten. Trotzdem hatten seine Eltern nicht die Hoffnung verloren. Rabinovici setzt dies mit den Geschehnissen des 7. Oktober und danach in Beziehung.

Fassungslosigkeit über die Hetze bei antiisraelischen Demonstrationen

Seinem Vater war 1944 die Flucht aus Rumänien nach Palästina gelungen. Seine Mutter Schoschena stammte aus Wilna, wo sie das berüchtigte Getto überlebte. Im Winter 2023 wollte Rabinovici, der mit drei Jahren mit der Familie nach Wien übersiedelt war, im Haus der Eltern mit den vorhandenen Briefen, Bildern und Zeugnissen eine Bestandsaufnahme machen. „Woran er glaube?“, habe Rabinovici seinen Vater einmal gefragt. Das fällt ihm angesichts der Ereignisse am 7. Oktober ein. „An das Gute im Menschen“, habe der Vater als Antwort gegeben, und die Mutter habe es mit einem Lächeln quittiert. Er sei froh, dass die Eltern diese Ereignisse nicht mehr erlebt hätten, so Rabinovici, es wäre ein Schlag für sie gewesen, zu sehen, was aus dem Land ihrer Hoffnung geworden war.

Bei dieser Lesung, auch in der Aussprache danach, wurde eine große Zerrissenheit deutlich: der Schmerz über das unendliche Leid der Opfer, in Israel und im Gazastreifen, aber auch die Fassungslosigkeit über Hass und Hetze bei antiisraelischen Demonstrationen in Europas Städten und dazu das Schweigen derer, die noch vor wenigen Jahren für Demokratie und gegen Gewalt auf die Straße gegangen sind. Seit dem Herbst 2023 verleugnen manche aus Angst, jüdisch zu sein, und sprechen in der Öffentlichkeit nicht mehr Hebräisch. Augenfällig ist auch, dass es bei jüdischen Veranstaltungen und Einrichtungen besondere Sicherheitsvorkehrungen benötigt, etwa auch für die Lesung selbst.

Antisemitismus als Alltagserfahrung in Deutschland

Von solchen Entwicklungen war auch am Abend zuvor zu hören, als Laura Cazés und Mirjam Wenzel auf dem Podium waren. Die freie Autorin Cazés, die auch für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland arbeitet, sprach vom Antisemitismus als einer Alltagserfahrung – nicht erst seit dem 7. Oktober. Rechtsextreme Anschläge – sie nannte als ein Beispiel unter vielen den Terroranschlag auf die Synagoge in Halle 2019 – „antisemitische Narrative“ stehen für sie in der Kontinuität der Geschichte der Bundesrepublik. Wie ein Seismograf seien die Jahre mit dem Coronavirus gewesen, mit der „merkwürdigen Verdichtung“, die Juden seien daran schuld gewesen. Auch auf Verschwörungstheorien und Falschinformationen in den sozialen Medien wies Cazés hin.

Wie können Museen und andere kulturelle Einrichtungen mit diesen Entwicklungen umgehen? Mirjam Wenzel, die Leiterin des Jüdischen Museums in Frankfurt, sieht im Museum als Bildungseinrichtung eine Chance gegen „falsch mobilisierte Emotion“. Neben der Hauptaufgabe des Jüdischen Museums, zu zeigen, wie sich jüdische Geschichte und Kultur regional entwickelt haben, hält sie es für wichtig, zur kritischen Selbstreflexion und Persönlichkeitsbildung zu erziehen. Dazu gehöre, zu fragen: „Wo hast du diese Information her? Wem glaubst du?“ Sie will dazu anregen, ein gesundes Misstrauen bei Informationsquellen zu entwickeln. Das Museum hat für sie eine gesellschaftsbildende Aufgabe. Dabei geht es Wenzel auch um das „Gewahrwerden“ dessen, „was sich in diesem entscheidenden Moment in Deutschland, in Europa zusammenbraut – ein Überbordwerfen von humanistischen Werten“. Es bedarf eines Einstehens für den differenzierten Diskurs. „Nur dann können wir etwas verändern.“