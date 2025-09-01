„Bereicherung für die Jakobervorstadt“: Was Anwohner zu besonderer Sommeraktion sagen

Die Gegend nahe der City-Galerie Augsburg hat einen besonderen Charme. Direkt am Jakoberwallturm gibt es einen kleinen Park, der von Spaziergängern und Hundehaltern gern besucht wird. Auswärtige kennen den Straßenzug, weil zweimal im Jahr dort die Dult stattfindet. In diesem Jahr gibt es eine zusätzliche Attraktion: Das so genannte Kulturlet, eine kleine, mobile Bühne, macht Station am Jakoberwallturm. Die mehrwöchige Veranstaltungsreihe begann am Sonntagabend mit einem bunten Programm.

Elisabeth Steinhardt und Lucas Jirousch leben in der Jakobervorstadt, sie schauten am späten Nachmittag vorbei: „Für uns ist es ein Heimspiel im Viertel.“ Aus ihrer passt die Größe der Installation für das Format der geplanten Veranstaltungen. Elisabeth Steinhardt hatte den Aufbau verfolgt: „Ich war gespannt, was es Ende werden wird.“ Bedauerlich sei, dass zur Eröffnung wenig los sei. Etwas mehr Werbung wäre wünschenswert, meint die Anwohnerin. Für das Viertel sei das Kulturlet eine Bereicherung.

Matthias Klösel trat mit dem Stück „Leben bis Männer oder Der Fußballtrainer" am Eröffnungsabend auf. Foto: Michael Hochgemuth

Eröffnet wurde die Veranstaltung von der Theaterwerkstatt Augsburg. Künstler Matthias Klösel trat auf. Er kennt sich aus im Viertel, Klösel ist auch an den Kahnfahrt-Festspielen beteiligt. Am Kulturlet bot er das Stück „Leben bis Männer oder Der Fußballtrainer“. Besucher amüsierten sich. Zu ihnen gehörte Susanne Flynn. Sie ist sogenannte Quartiersmanagerin. Im Auftrag der Stadt kümmert sie sich um die Entwicklung des Viertels. „Das Kulturlet lebt vom Mitwirken vieler Akteure“, sagte sie vor der Eröffnung.

Kulturlet in Augsburg: Federführung hat Kulturreferat

Das Kulturlet ist eine mobile, modular einsetzbare Bühne (6,40 Meter auf 4,80 Meter), die praktisch überall aufgestellt werden kann. Voraussetzung sei lediglich eine ebene Fläche in der entsprechenden Größe, beispielsweise ein Parkplatz, heißt es bei der Stadt Augsburg. Sie kümmert sich um organisatorische Dinge. Die Federführung liegt bei Kulturreferent Jürgen Enninger. Er sagt: „Die Augsburg setzt auch in diesem Sommer neue Impulse für die Stadtteilkultur.“

Das Kulturlet steht direkt am Jakoberwallturm. Foto: Peter Fastl

Das Kulturlet bietet Platz für bis zu 30 Personen. Es sei ideal für kleine Konzerte aller Musikrichtungen, Lesungen, Performances, Workshops und Diskussionsformate. Eine einfache technische Grundausstattung steht laut Stadt zur Verfügung. Die Vergabe der Nutzung erfolgt über eine Ausschreibung, bei der sich Kulturschaffende, Initiativen und kreative Unternehmen und Kollektive mit einem Gesamtkonzept bewerben können.

Jury entscheidet über Vergabe des Kulturlets

Im Fokus stehen Projekte mit Bezug zur Augsburger Kunst-, Kultur- und Stadtteilszene hinsichtlich Brauchtums, Teilhabe, kultureller Vielfalt, Jugendkultur und Diversität. „Für die Vergabe spielen vernetzende Aspekte, die Relevanz für die Stadtteile und Stadtgesellschaft und der vorgeschlagene Aufstellungsort eine Rolle“, so Enninger. Eine Jury aus Vertretern von Kulturreferat, Kulturamt und Kulturbeirat entscheidet über die Vergabe.

Das Quartiersmanagement Jakober Vorstadt ist Ansprechpartner vor Ort. An insgesamt fünf Wochenenden findet nachmittags und abends Veranstaltungen statt. Unter der Woche herrscht abseits der Auftritte ebenfalls Leben in der Straße. Die Elias-Holl-Grundschule liegt direkt neben dem Kulturlet. Die Schule beginnt am Dienstag, 16. September.

Zu den Programmpunkten heißt es weiter, dass unter dem Motto „Bunte Jakobervorstadt“ lokale Initiativen, Schulen, Vereine und Gemeinden ein vielfältiges Programm für alle Generationen gestalten möchten. Höhepunkte sind Spaziergänge zu kulturellen Orten, offene Denkmäler, Familienfeste und ein Herbstfest mit Musik aus unterschiedlichen Kulturen. Ziel sei es, das Miteinander im Viertel zu stärken und ein positives Bild der Nachbarschaft zu zeigen.