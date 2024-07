La Strada 2024: Die wichtigsten Infos zum Straßenkünstlerfestival

Ende Juli findet wieder das Straßenkünstlerfestival La Strada im Rahmen des Augsburger Stadtsommers statt. „An drei aufregenden Tagen verzaubern talentierte Künstlerinnen und Künstler ihre kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren einzigartigen Darbietungen“, verspricht der Veranstalter. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, auf verschiedenen Plätzen rund um die Augsburger Innenstadt Straßenkunst hautnah zu erleben.

La Strada 2024 in Augsburg: Datum, Uhrzeit und Ort

La Strada findet in diesem Jahr vom 26. bis zum 28. Juli statt. Das Programm beginnt am Freitag und Samstag um 17 Uhr, am Sonntag bereits um 15 Uhr. Schluss ist am Freitag und Samstag um 22 Uhr, am Sonntag um 20 Uhr. Das Festival findet an mehreren Orten in der Augsburger Innenstadt statt, zum Beispiel auf dem Rathausplatz, dem Moritzplatz und dem Elias-Holl-Platz.

Programm bei La Strada 2024 in Augsburg

Zahlreiche Straßenkünstlerinnen und -künstler zeigen in diesem Jahr bei La Strada in Augsburg ihr Können. Das ist das komplette Programm im Überblick:

Freitag:

17 bis 18 Uhr, Rathausplatz: Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll 1957 e.V.

17 bis 18 Uhr, Martin-Luther-Platz: Going Bananas

17 bis 18 Uhr, Manzú-Brunnen: Her Majesty‘s Secret Circus

17 bis 18 Uhr, Moritzplatz: Manteca al dente

17 bis 18 Uhr, Elias-Holl-Platz: Intrépidos

17 bis 18 Uhr, Holbeinplatz: Maximo Optimo

18 bis 19 Uhr, Rathausplatz: Scared Bakers

18 bis 19 Uhr, Martin-Luther-Platz: Muti Santarosa

18 bis 19 Uhr, Manzù-Brunnen: Dan Marques

18 bis 19 Uhr, Moritzplatz: Gina Sibila

18 bis 19 Uhr, Elias-Holl-Platz: Blechsalat

18 bis 19 Uhr, Holbeinplatz: ACE-K

19 bis 20 Uhr, Rathausplatz: Stefan Florescu

19 bis 20 Uhr, Martin-Luther-Platz: Missy Fortune

19 bis 20 Uhr, Manzù-Brunnen: Compagnia Macramé

19 bis 20 Uhr, Moritzplatz: Juriy Longhi

19 bis 20 Uhr, Elias-Holl-Platz: Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll 1957 e.V.

19 bis 20 Uhr:, Holbeinplatz: Cia Duo Masawa

20 bis 21 Uhr, Rathausplatz: Her Majesty‘s Secret Circus

20 bis 21 Uhr, Martin-Luther-Platz: Willstreet

20 bis 21 Uhr, Manzù-Brunnen: Hep Cat Club

20 bis 21 Uhr, Moritzplatz: Cia Blow Up

20 bis 21 Uhr, Elias-Holl-Platz: Intrépidos

20 bis 21 Uhr, Holbeinplatz: The Great Wolinsky

21 bis 22 Uhr, Rathausplatz: Blechsalat

21 bis 22 Uhr, Martin-Luther-Platz: Scared Bakers

21 bis 22 Uhr, Manzù-Brunnen: The Charming JAY

21 bis 22 Uhr, Moritzplatz: Hep Cat Club

21 bis 22 Uhr, Elias-Holl-Platz: Gina Sibila

21 bis 22 Uhr, Holbeinplatz: Muti Santarosa

Samstag:

17 bis 18 Uhr, Rathausplatz: Maximo Optimo

17 bis 18 Uhr, Martin-Luther-Platz: The Great Wolinsky

17 bis 18 Uhr, Manzù_brunnen: Gina Sibila

17 bis 18 Uhr, Moritzplatz: Compagnia Macramé

17 bis 18 Uhr, Elias-Holl-Platz: Stefan Florescu

17 bis 18 Uhr, Holbeinplatz: Blechsalat

18 bis 19 Uhr, Rathausplatz: Willstreet

18 bis 19 Uhr, Martin-Luther-Platz: ACE-K

18 bis 19 Uhr, Manzù-Brunnen: Muti Santarosa

18 bis 19 Uhr, Moritzplatz: Juriy Longhi

18 bis 19 Uhr, Elias-Holl-Platz: Cia Blow Up

18 bis 19 Uhr, Holbeinplatz: Missy Fortune

19 bis 20 Uhr, Rathausplatz: Cia Duo Masawa

19 bis 20 Uhr, Martin-Luther-Platz: Dan Marques

19 bis 20 Uhr, Manzù-Brunnen: Manteca al dente

19 bis 20 Uhr, Moritzplatz: The Charming JAY

19 bis 20 Uhr, Elias-Holl-Platz: Intrépidos

19 bis 20 Uhr, Holsteinplatz: Scared Bakers

20 bis 21 Uhr, Rathausplatz: The Great Wolinsky

20 bis 21 Uhr, Martin-Luther-Platz: Stefan Florescu

20 bis 21 Uhr, Manzù-Brunnen: Blechsalat

20 bis 21 Uhr, Moritzplatz: Gina Sibila

20 bis 21 Uhr, Elias-Holl-Platz: Compagnia Macramé

20 bis 21 Uhr, Holbeinplatz: Going Bananas

21 bis 22 Uhr, Rathausplatz: Cia Blow Up

21 bis 22 Uhr, Martin-Luther-Platz: Maximo Optimo

21 bis 22 Uhr, Manzù-Brunnen: Missy Fortune

21 bis 22 Uhr, Moritzplatz: Juriy Longhi

21 bis 22 Uhr, Elias-Holl-Platz: Her Majesty‘s Secret Circus

21 bis 22 Uhr, Holbeinplatz: ACE-K

Sonntag:

15 bis 16 Uhr, Rathausplatz: Going Bananas

15 bis 16 Uhr, Martin-Luther-Platz: Manteca al dente

15 bis 16 Uhr, Manzù-Brunnen: Willstreet

15 bis 16 Uhr, Moritzplatz: Cia Duo Masawa

15 bis 16 Uhr, Elias-Holl-Platz: Compagnia Macramé

15 bis 16 Uhr, Holbeinplatz: The Charming JAY

16 bis 17 Uhr, Rathausplatz: Dan Marques

16 bis 17 Uhr, Martin-Luther-Platz: Maximo Optimo

16 bis 17 Uhr, Manzù-Brunnen: Cia Blow Up

16 bis 17 Uhr, Moritzplatz: Juriy Longhi

16 bis 17 Uhr, Elias-Holl-Platz: Intrépidos

16 bis 17 Uhr, Holbeinplatz: Her Majesty‘s Secret Circus

17 bis 18 Uhr, Rathausplatz: ACE-K

17 bis 18 Uhr, Martin-Luther-Platz: The Great Wolinsky

17 bis 18 Uhr, Manzù-Brunnen: Scared Bakers

17 bis 18 Uhr, Moritzplatz: Missy Fortune

17 bis 18 Uhr, Elias-Holl-Platz: Gina Sibila

18 bis 19 Uhr, Rathausplatz: Muti Santarosa

18 bis 19 Uhr, Martin-Luther-Platz: The Charming JAY

18 bis 19 Uhr, Manzù-Brunnen: Cia Duo Masawa

18 bis 19 Uhr, Moritzplatz: Going Bananas

18 bis 19 Uhr, Elias-Holl-Platz: Willstreet

18 bis 19 Uhr, Holbeinplatz: Menteca al dente

19 bis 20 Uhr, Rathausplatz: Blechsalat

19 bis 20 Uhr, Martin-Luther-Platz: Cia Blow Up

19 bis 20 Uhr, Manzù-Brunnen: Compagnia Macramé

19 bis 20 Uhr, Moritzplatz: Juriy Longhi

19 bis 20 Uhr, Elias-Holl-Platz: Intrépidos

19 bis 20 Uhr, Holbeinplatz: Dan Marques