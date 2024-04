Plädoyers im Böllerwurf-Prozess: Angeklagte ringen um Fassung

Die Explosion eines illegalen Böllers beim Bundesligaspiel des FC Augsburg gegen Hoffenheim im November forderte zwölf Verletzte. Am Montagnachmittag soll das Urteil fallen.

Der Zuschauerraum des Gerichtssaals am Augsburger Landgericht war am Montagvormittag bis auf den letzten Platz gefüllt. Zuvor war es beim Einlass kurzzeitig zum Gedränge und Geschiebe gekommen, ein Justizbeamter schritt ein. Im Böllerwurf-Prozess wollten vor allem Angehörige und Freunde der Angeklagten die Urteilssprechung mitverfolgen. Dafür waren sie weit angereist. Die vier angeklagten Männer, Fans der TSG Hoffenheim, erwarten am Montag für den verheerenden Böllerwurf beim Heimspiel des FC Augsburg gegen die TSG am 11. November des vergangenen Jahres ihre Urteile. Die Plädoyers wurden inzwischen gehalten. Das Urteil soll am Nachmittag fallen. Bei den letzten Worten der Angeklagten wurde es emotional.

"Mir tut es von Herzen leid, was passiert ist", sagte der 28-jährige Hauptangeklagte, der den illegalen Böller geworfen haben soll. Seit sechs Monaten sitzt er in Untersuchungshaft in der JVA Gablingen. Die Zeit im Gefängnis und der Prozess hätten ihm gezeigt, wie gefährlich die Tat gewesen sei. Seiner Freundin im Zuschauerraum liefen die Tränen übers Gesicht. Um Fassung rang auch der mitangeklagte 35-Jährige. Er war während der Hauptverhandlung in Untersuchungshaft genommen worden, da er einen Zeugen beeinflusst haben soll. "Ich habe Angst, mein Leben zu verlieren, das ich mir so mühsam aufgebaut habe. Ich entschuldige mich von ganzem Herzen", sagte er weinerlich. Die Angeklagten schienen vom Plädoyer des Staatsanwaltes Gregor Hohenadl beeindruckt.

Böllerwurf-Prozess in Augsburg: Das fordert der Staatsanwalt

Dieser hatte für den Hauptangeklagten wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten, für den 35-jährigen mutmaßlichen Mitplaner zwei Jahre Haft gefordert. Für die beiden weiteren Angeklagten, 28 und 31 Jahre alt, forderte er wegen Beihilfe zur Tat ein Jahr Haftstrafe sowie ein Jahr und sechs Monate, beides auf Bewährung. Allen vier Männern droht ein Stadionverbot.

Rauch war in dem TSG Hoffenheim Fanblock nach dem Böllerwurf zu sehen. Foto: Harry Langer, dpa

Der illegale Mamba-Böller detonierte plötzlich während des Spiels im Gästefanblock der WWK Arena. Die Explosion war so laut, dass manche Menschen im Stadion im ersten Moment sogar an einen möglichen Terroranschlag dachten. So zumindest hatte ein Polizist als Zeuge an einem der Verhandlungstage den Schreckmoment geschildert. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen, als der Böller hochging. Ein Kind trug etwa eine tiefe Fleischwunde davon. Meist handelte es sich um Knalltraumata und um Schocks. Unter den Leidtragenden waren fünf Kinder. Schüler des Maria-Stern-Gymnasiums hatten bei einem Wettbewerb Freikarten für das Spiel gewonnen, sie hielten sich in der Nähe des Gästeblocks auf. Einer der Geschädigten trat als Nebenkläger auf. Der 67-Jährige Fußballfan aus Mannheim, der damals auch das Bundesliga-Spiel in der WWK-Arena verfolgte, leidet seit der Explosion unter Tinnitus. Seine Anwältin Marion Zech hielt in ihrem Plädoyer als Nebenklagevertreterin den vier Angeklagten eine Standpauke, die es in sich hatte.

Die Standpauke der Nebenklagevertreterin

Sie sprach von einer "riesigen Menge Dummheit". "So einen Wurf kann man nicht kontrollieren. Das ist völliger Quatsch. Und wofür? Um einen Knall zu erzeugen und Aufmerksamkeit zu erregen? Wie krank ist das denn!", ging Zech mit den Männern hart ins Gericht. Vor allem, weil es sich bei ihnen um keine Pubertierende handele, sondern um erwachsene Menschen, die im Leben stünden, betonte sie. "Das macht sprachlos." Sie schloss sich der Strafforderung der Staatsanwaltschaft an. Tatsächlich ist keiner der vier Angeklagten bislang vorbestraft. Sie gelten nicht als Mitglieder der Ultra-Fanszene. Sowohl die Anwältin als auch ihr Mandant erhoffen sich von dem bevorstehenden Urteil Signalwirkung in der allgemeinen Fußball-Fanszene. "Es schadet nicht, dass andere davon erfahren. Denn auch Pyrotechnik kann in den Stadien gefährlich werden", meinte der Nebenkläger, der seit 55 Jahren Fußballspiele besucht, am Rande des Prozesstags.

Die Verteidiger hingegen plädierten für mildere Haftstrafen unterschiedlichen Umfangs, alle auf Bewährung. Der Anwalt des Hauptangeklagten wies unter anderem auf das "vollumfängliche Geständnis" seines Mandanten hin und dass dieser bereits 3000 Euro Schadenswiedergutmachung an den Nebenkläger gezahlt habe. Zudem hätten ihn die sechs Monate U-Haft schwer beeindruckt.

Urteil am Landgericht Augsburg soll am Nachmittag fallen

Staatsanwalt Hohenadl betonte während seines Plädoyers die Gefahr, die von dem Böller ausging. "Wir reden hier nicht über einen Silvesterböller, sondern über einen Gegenstand, der, wenn er in der Hand losgeht, die Hand wegreißt, und wenn er an einen Hals trifft, tödlich sein kann." War beim Prozess bislang immer von 14 Verletzten die Rede, sah der Staatsanwalt inzwischen nur noch zwölf Fälle als gegeben. Ein Besucher etwa habe sich zwar eine Verletzung am Bein zugezogen, als er ausgerutscht war, das habe aber ursächlich nichts mit der Detonation zu tun gehabt.

Das Urteil in dem Prozess, der bundesweit für Aufsehen sorgt, soll am Montagnachmittag fallen. Die Beweisaufnahme in dem Verfahren hatte mehrere Verhandlungstage in Anspruch genommen. Alleine 3000 Seiten Protokolle verschiedener Chats lagen dem Gericht insgesamt vor, eines der wichtigsten Beweismittel war ein Video aus dem Stadion.