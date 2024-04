Polizist im Böllerwurf-Prozess: "Wir dachten auch Richtung Terroranschlag"

Als der Böller im FCA-Stadion hochging, war auch ein Polizist aus Mannheim Zeuge. Er beobachtet seit Jahren die Hoffenheimer Fanszene und berichtete nun vor Gericht.

Solch eine Detonation habe er in einem Fußballstadion bis dahin noch nie gehört, beschreibt der Polizist den Moment, als am 11. November beim Heimspiel des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim plötzlich ein Böller im Gästeblock explodierte. "Wir haben sogar in Richtung Terroranschlag gedacht. In der heutigen Lage ist uns das definitiv in den Sinn gekommen." Am dritten Verhandlungstag um den verheerenden Böllerwurf in der WWK-Arena am Augsburger Landgericht, vor dem sich vier Männer verantworten müssen, geht es nicht nur um die Schilderungen des Beamten aus Mannheim. Ein elfjähriger Schüler aus Augsburg erzählt von den Schmerzen, die er durch den Knall erlitten hat.

Seit rund 15 Jahren, so erklärt der Polizist aus Mannheim dem Gericht unter Vorsitz von Richter Christoph Kern, behalte er die Hoffenheimer Fanszene im Auge. Zu Auswärtsspielen reist er in Zivil mit, so auch im vergangenen November nach Augsburg. Die vier Männer – dem verdächtigten Böllerwerfer (28 Jahre) wird die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, seinen Freunden, 28, 31 und 35, Beihilfe – seien ihm aus der Ultraszene nicht bekannt gewesen. Nach der Explosion, bei der 14 Menschen hauptsächlich durch Knalltraumata verletzt wurden, habe sich ein Tumult im Gäste-Fanblock entwickelt.

Chatprotokoll zu FCA-Spiel: "Augsburg soll wackeln"

"Die Hoffenheimer Ultras spielten Blockpolizei, weil sie selbst nach den Tätern gesucht haben", so der Polizist. Ein Besucher, der ihn als Zivilpolizist offenbar erkannt hatte, zeigte ihm auf seinem Smartphone den Verlauf einer Chatgruppe. Daraus ließen sich für die Beamten Rückschlüsse auf die Tatverdächtigen ziehen. Der mutmaßliche Böllerwerfer, ein 28-Jähriger, wurde schnell festgenommen. In dem Chat wurde auch über den illegalen Mamba-Böller, der aus dem Ausland stammte, gesprochen. "Augsburg soll wackeln", hieß es unter anderem. Eine von mehreren flapsigen Bemerkungen. 3000 Seiten Protokolle verschiedener Chats liegen dem Gericht insgesamt vor, die Aktenordner dazu reihen sich hinter Richter Kern aneinander. Auch sie werden an diesem Tag auszugsweise unter die Lupe genommen. Genauso wie eine Videoaufnahme einer der Stadionkameras.

Vier Männer müssen sich vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Foto: Michael Hochgemuth

Sie zeigt die Tatverdächtigen im Fanblock, wie sie sich teils mit ihren Fanschals plötzlich vermummten, wie der Hauptangeklagte eine Wurfbewegung machte und plötzlich Aufruhr unter den Gastfans herrschte. Der elfjährige Jonas (Name geändert) verfolgte an diesem Tag mit Mitschülern die Begegnung. Seine Schule, das Maria-Stern-Gymnasium, hatte bei der Stadtrallye Freikarten für das Spiel gewonnen. Die Kinder hielten sich in der Nähe des Gästeblocks auf. Nach dem Knall, so schildert der Elfjährige, der FCA-Fan ist und oft ins Stadion geht, habe er nicht mehr so viel gehört.

Augsburger Schüler nach Böllerexplosion: Dann kamen Ohrenschmerzen hinzu

"Es war leiser im Stadion." Müde sei er gewesen, und Kopfweh habe danach gehabt. "Das habe ich nach dem Fußball sonst nie." Am nächsten Tag seien Ohrenschmerzen hinzugekommen. Der Junge war eine Woche krankgeschrieben daheim. In den ersten Nächten habe er nachts immer wieder diesen Knall gehört und nicht schlafen können. Laut seiner Mutter habe Jonas vor zehn Jahren mit Mittelohrentzündungen zu tun gehabt. Ein Sachverständiger erklärt daraufhin, es müsse erst noch vollständig abgeklärt werden, inwieweit die frühere Erkrankung mit den Nachfolgeerscheinungen durch den Böllerwurf zu tun haben könne. Dazu müsse erst noch der zuständige Arzt des Jungen befragt werden.

Am nächsten Verhandlungstag, 22. April, soll voraussichtlich das Urteil fallen.