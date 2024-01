Wir suchen den besten Krapfen im Raum Augsburg

Kurz vor der Faschings-Hochzeit ist die Auswahl an Krapfen am größten. Wir möchten von unseren Lesern wissen: Welche Bäckerei in der Region Augsburg macht die besten?

Der eine mag die klassische Marmeladen-Füllung, der andere bevorzugt Quark, Vanillepudding oder Schokocreme. Der eine liebt Puderzucker als Garnitur, der andere bunte Glasuren: Darüber, was einen guten Krapfen ausmacht, scheiden sich die Geister. Gefühlt entstehen jedes Jahr neue Kreationen - und jetzt, kurz vor Fasching, ist die Auswahl am größten. Wir wollen wissen: Welcher Bäcker in der Region Augsburg macht aus Sicht der Kunden die besten Krapfen? Und hier sind Sie gefragt.

Wer macht die besten Krapfen im Raum Augsburg? Jetzt Vorschläge abgeben

Bei welchem Bäcker schmeckt Ihnen der Krapfen am besten und warum? Welche Varianten mögen Sie am liebsten? Schreiben Sie uns den Namen des Bäckers und den Ort, in dem er sich befindet. Aus den Bäckereien, die sie uns nennen, ermitteln wir die 10 mit den meisten Stimmen. Diese 10 Bäcker wiederum kommen in die Endauswahl unseres Leser-Votings. Im Rahmen dieser Online-Abstimmung gilt es dann, Stimmen zu sammeln: Die Bäckerei, die am Ende der zweiten Runde die meisten Nennungen auf sich vereinen konnte, wird unser "Krapfen-König" der Region.

So können Sie mitmachen: Schreiben Sie uns bis Donnerstag, 1. Februar, eine Mail mit dem Namen und dem Ort des Bäckers sowie dem Grund für Ihre Entscheidung an lokales@augsburger-allgemeine.de, Stichwort Krapfen-Voting. Jede Stimme fließt in die Auszählung ein. Bitte achten Sie darauf: Die Bäckereien sollten ihre Filiale im Stadtgebiet Augsburg, im Landkreis Augsburg oder im Landkreis Aichach-Friedberg haben. (AZ)