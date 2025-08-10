Schattenplatz oder braun gebrannt? So gehen junge Augsburger mit Sonnenbrandgefahr um

Samstagmittag am Augsburger Proviantbach. Die Sonne knallt auf die sattgrüne Rasenfläche im Schatten des Glaspalastes. Gegen 13 Uhr zeigt das Thermometer rund 32 Grad Celsius. Die UV-Strahlung liegt zu diesem Zeitpunkt bei acht von zwölf, die Gefahr eines Sonnenbrands ist laut einschlägigen Wetterseiten hoch. Hautärzte rieten nun dringend davon ab, sich in die Mittagssonne zu legen. Die Hautkrebsdiagnosen in Bayern haben sich in den vergangenen 20 Jahren nahezu verdoppelt. Besonders betroffen sind demnach Angehörige der Baby-Boomer-Generation. Auf ausreichend Sonnenschutz wurde vor wenigen Jahrzehnten kaum geachtet. Doch wie halten es junge Augsburger mit dem Sonnenschutz?

