Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

„Lieber gesund als braun gebrannt“: So gehen junge Augsburger mit Sonnenbrandgefahr um

Augsburg

Schattenplatz oder braun gebrannt? So gehen junge Augsburger mit Sonnenbrandgefahr um

Hautkrebsdiagnosen in der älteren Generation nehmen zu, warnt eine Ärztin. Doch wie halten es junge Menschen mit dem Sonnenschutz? Ein Besuch am Proviantbach.
Von Jonas Klimm und Kristina Orth
    • |
    • |
    • |
    Sonne oder Schatten? Junge Augsburger haben am Proviantbach unterschiedliche Meinungen.
    Sonne oder Schatten? Junge Augsburger haben am Proviantbach unterschiedliche Meinungen. Foto: Anna Kondratenko

    Samstagmittag am Augsburger Proviantbach. Die Sonne knallt auf die sattgrüne Rasenfläche im Schatten des Glaspalastes. Gegen 13 Uhr zeigt das Thermometer rund 32 Grad Celsius. Die UV-Strahlung liegt zu diesem Zeitpunkt bei acht von zwölf, die Gefahr eines Sonnenbrands ist laut einschlägigen Wetterseiten hoch. Hautärzte rieten nun dringend davon ab, sich in die Mittagssonne zu legen. Die Hautkrebsdiagnosen in Bayern haben sich in den vergangenen 20 Jahren nahezu verdoppelt. Besonders betroffen sind demnach Angehörige der Baby-Boomer-Generation. Auf ausreichend Sonnenschutz wurde vor wenigen Jahrzehnten kaum geachtet. Doch wie halten es junge Augsburger mit dem Sonnenschutz?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden