Millionen-Betrug in Augsburg: Justiz-Phantom sitzt in Auslieferungshaft

Hunderte Anleger verloren in einem Schneeballsystem ihr Geld. Die Suche nach dem Drahtzieher hinter dem Betrug lief weiter. Nun sitzt der Hauptverdächtige in Auslieferungshaft.

Plus In einem der größten Augsburger Betrugsfälle wurden 2019 drei Mittäter zu Gefängnisstrafen verurteilt. Doch der Drahtzieher lebte jahrelang weiter auf freiem Fuß. Bis jetzt.

Von Jan Kandzora

Es gibt ein einziges öffentliches Foto von Manfred D. (Name geändert), das im Internet zu finden ist. Es zeigt den 66-Jährigen als serösen Unternehmer und Gönner, der eine Schul-Big-Band in Nordrhein-Westfalen fördert. Hinter der bürgerlichen Fassade allerdings muss der Mann seit Jahrzehnten eine kriminelle Existenz geführt haben. Er gilt als Hintermann eines der größten Betrugsfälle in Augsburg in den vergangenen Jahrzehnten – und drehte der Justiz, die ihn mit Haftbefehl jagte, Jahre lang eine lange Nase. Nun ist die lange Flucht zu Ende. Nach Informationen unserer Redaktion wurde Manfred D. vor zwei Wochen im Bundesstaat New Jersey in den USA festgenommen, seitdem sitzt er in Auslieferungshaft.

