Misshandlungsskandal: Ermittler durchsuchten erneut JVA Gablingen

Schon wieder haben Ermittler der JVA Gablingen einen Überraschungsbesuch abgestattet. Wie die Augsburger Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilt, wurde am Tag zuvor in dem Gefängnis weiteres mögliches Beweismaterial gesichert. Wie bei der ersten Razzia ging es dabei um Unterlagen und elektronische Daten. Auch Handys von Bediensteten waren bei den Durchsuchungen beschlagnahmt worden. Während am Donnerstagvormittag Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) in München eine Pressekonferenz zu dem mutmaßlichen Misshandlungsskandal einberaumt hat, gibt die Staatsanwaltschaft ihrerseits in einer Pressemitteilung einen Überblick über den aktuellen Ermittlungsstand.

Die neuerliche Durchsuchung im Gablinger Gefängnis war die zweite binnen einer Woche, in der sich die Nachrichten über eines der modernsten Gefängnisse Bayerns überschlagen. Die Staatsanwaltschaft geht dem Anfangsverdacht nach, dass einzelne Gefangene möglicherweise unbekleidet in „besonders gesicherten Hafträumen ohne gefährdende Gegenstände“ untergebracht worden sein sollen, ohne dass die besonderen Voraussetzungen für diese Maßnahme vorlagen. Zudem geht die Staatsanwaltschaft Vorwürfen nach, wonach es zu tätlichen Übergriffen einzelner Beschäftigter auf einzelne Gefangene gekommen sein soll. Schon bei der Razzia in der Vorwoche wurden unter anderem Handys von Bediensteten beschlagnahmt. Nach Informationen unserer Redaktion griffen die Ermittler dabei in eine Trickkiste.

Offenbar wurde offiziell eine Dienstbesprechung für die beschuldigten JVA-Bediensteten angesetzt. Der Plan ging auf. Die Ermittler erhielten ohne Verzögerung Zutritt zu dem Gefängnis. Drinnen präsentierten sie den verdutzten Beschuldigten dann den Durchsuchungsbeschluss und eröffneten ihnen, dass gegen sie ermittelt werde. Ihre Handys wurden auch gleich beschlagnahmt. Recherchen unserer Redaktion zufolge wurden auf Handys der Beschuldigten bereits erste Hinweise auf gewalttätige Übergriffe an Gefangenen gefunden. Andreas Dobler, Sprecher der Staatsanwaltschaft, sagt auf Nachfrage, bislang könne er das nicht bestätigen. Die Staatsanwaltschaft nennt jetzt eine konkrete Zahl der Beschuldigten.

Skandal um JVA Gablingen: Ärztin hatte schon 2023 Anzeige erstattet

Demnach werden aktuell gegen neun Bedienstete und gegen die stellvertretende Leiterin, eine 37 Jahre alte Juristin, wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt. Dabei geht es auch darum, ob mutmaßliche Übergriffe durch Mitglieder der speziellen Sicherungsgruppe der JVA, genannt SIG, durchgeführt wurden. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hatte bereits im Oktober 2023 Vorwürfe über Vorgänge in den besonders gesicherten Hafträumen erreicht. Wie berichtet, hatte die einstige Anstaltsärztin Katharina Baur, die nach eigenen Angaben Vorfälle von Misshandlungen in diesen speziellen Zellen mitbekommen hatte, Anzeige erstattet. Baur wurde damals von den Ermittlern vernommen.

Ihr Problem dabei war, das räumte sie selbst in einem Interview gegenüber unserer Redaktion ein, dass sie Polizei und Staatsanwaltschaft keine konkreten Anhaltspunkte liefern konnte. Sie habe sich damals weder die Namen der betroffenen Häftlinge notiert, noch die Tage und Uhrzeiten, auch nicht die Haftnummern. Als Ärztin habe sie ja selbst ihr Handy immer abgeben müssen, habe also nichts abfotografieren können.

Wie Baur weiter berichtete, hatte sie aber Vermerke auf den Häftlingsakten hinterlassen, wenn in ihren Augen jemand etwa zu Unrecht in solch einer Zelle untergebracht war. Der Staatsanwaltschaft waren aufgrund fehlender Anhaltspunkte offenbar die Hände gebunden, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. „Erst aus deutlich später eingegangenen Anzeigen und Hinweisschreiben, aus deren Inhalt geschlossen werden konnte, dass die Verfasser Kenntnis über interne Abläufe der Anstalt hatten, ergab sich in einer Gesamtschau ein begründeter Anfangsverdacht, der zur Einleitung des Ermittlungsverfahrens führte“, betont die Staatsanwaltschaft.

Inzwischen wurde in dem Fall JVA Gablingen eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet, mit zwei Staatsanwältinnen und einem Staatsanwalt als Gruppenleiter sowie einer Staatsanwältin. Die gesicherten Beweismittel, so heißt es, beziehen sich unter anderem auf sämtliche Unterbringungen von Gefangenen in den besonders gesicherten Hafträumen im Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis 24. Oktober 2024. Neben der Auswertung der sichergestellten Beweismittel stehe eine Vielzahl von Zeugenvernehmungen an. Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung gelte.