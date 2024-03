Augsburg

06:00 Uhr

Die Stadt Augsburg erweitert den Müllberg in Richtung Flughafen

Plus Die Investition in die Deponie Augsburg-Nord soll Entsorgungssicherheit für 30 Jahre geben. Abgelagert wird in erster Linie Bauschutt. Jetzt werden Anwohner informiert.

Von Michael Hörmann

Den Menschen ist die Einrichtung, die nahe des Lechs zwischen Augsburg und Gersthofen liegt, als Müllberg vertraut. Es handelt sich um eine künstliche Erhebung, die 512 Meter hoch ist. Das Areal ist öffentlich zugänglich und auch als Ausflugsziel beliebt: Spazierwege führen von mehreren Seiten zum Aussichtspunkt. Im Dezember 2016 gab Augsburgs Umweltreferent Reiner diesen Teil der Deponie Augsburg-Nord für die Öffentlichkeit frei. Im abgesperrten Bereich wird Müll gelagert. Der Platz reicht nun aber nicht mehr aus. Deshalb wird die Stadt Augsburg den Müllberg in Richtung Flughafen erweitern. Die Pläne sind nicht neu, sie kommen jetzt wieder auf den Tisch.

Bereits Ende 2020 waren Überlegungen präsentiert worden, die Deponie Augsburg-Nord zu erweitern. Die Stadt Augsburg betonte damals, dass sie den Müllberg über das Jahr 2023 hinaus als Deponie betreiben und im Osten erweitern möchte. Der Müllberg soll in Richtung Flughafen auf einer Grundfläche von wohl etwas mehr als 400 mal 200 Metern größer werden. Weiter erhöht werden kann er aus einem Grund nicht. Eine Erhöhung des etwa 50 Meter hohen Berges scheidet unter anderem aus, weil er in der Einflugschneise des Augsburger Flughafens liegt.

