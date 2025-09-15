Nach Straßenblockade in Augsburg: So werden drei Mitglieder der „Letzten Generation“ bestraft

Die Polizei war vorbereitet. Hatte die „Letzte Generation“ ihre Straßenblockade doch für den Morgen des 22. November 2023 in der Innenstadt in den Medien angekündigt. So waren denn auch an jenem Morgen Dutzende von Streifen im Zentrum unterwegs, um nach verdächtigen Personen Ausschau zu halten. Mit Erfolg. Ein Beamter der Einsatzhundertschaft erkannte am Theodor-Heuss-Platz einen bundesweit bekannten Aktivisten der Szene. Der hatte sich bereits die linke Handfläche mit Sekundenkleber eingeschmiert, offenbar, um sich wenig später auf der Fahrbahn festzukleben.

Weil der erste Versuch einer Straßenblockade fehlschlug, änderten die Klimakleber ihre Pläne. Wenig später versuchten drei junge Männer, die Hermanstraße zu blockieren. Dies gelang freilich nur kurz. Eine weitere Streife hatte die Aktion beobachtet. Ein 29-Jähriger hatte sich schon festgeklebt. Zwei weitere Aktivisten konnten weggetragen werden. Innerhalb weniger Minuten war die Aktion beendet. Der Verkehr war für etwa zehn Minuten blockiert gewesen.

Fast zwei Jahre nach der Aktion mussten sich nun die drei Klimakleber aus Stuttgart und Ulm vor dem Amtsgericht verantworten. Staatsanwältin Kastl-Schmid warf dem Trio Nötigung vor.

Prozess in Augsburg: Amtsgericht verurteilt Mitglieder der „Letzten Generation“

Das Gericht hatte Saalkontrollen angeordnet. Die Personalien aller Besucher wurden notiert, Handys und Schlüssel eingesammelt. Letztendlich verfolgten lediglich vier junge Leute den mit juristischem Geplänkel garnierten Prozess. So musste auch der 29-jährige Angeklagte R. seinen Laptop abgeben, auf dem er aber, wie er sagte, seine ganzen Ausführungen gespeichert habe. Einen Antrag dessen Verteidigers Andre Bohn, den Laptop zuzulassen, lehnte das Gericht ab. Der Angeklagte durfte nur für wenige Minuten seinen Laptop in den Sitzungssaal holen, um seine Erklärung per E-Mail an seinen neben ihm sitzenden Verteidiger zu schicken und von dessen Gerät seine Erklärung abzulesen.

Alle drei Angeklagten erklärten ausführlich, welche Gefahren die Klimakrise heraufbeschwört und welche Motivation sie zu ihren Aktionen bewegt hätte. Der 24 Jahre alte Student M., der sich damals kurzeitig mit der Hand festgeklebt hatte, sagte, was sich wegen des Klimas abspiele, sei „absoluter Wahnsinn“. Er sei überzeugt, etwas ändern zu können. „Demos und Klagen bringen doch nichts“, begründete M. seiner Meinung nach einen „rechtfertigenden Notstand“ für die Aktionen der „Letzten Generation“ wie etwa Straßenblockaden. „Dass wir dafür gehasst werden, ist mir klar“, sagt der Student.

Angeklagter in Augsburger Prozess: Von der Klimapolitik enttäuscht

Der Angeklagte R. schilderte umfangreich, wie er von der Klimapolitik der Bundesregierung enttäuscht sei, wie er sich engagiert habe, zum Beispiel bei den Aufräumarbeiten nach der Katastrophe im Ahrtal. „Was ich dort gesehen habe, hat mich zutiefst erschüttert.“ Der dritte Angeklagte H., 27, sagte, es gebe ein Recht auf „zivilen Widerstand“. Die Regierung breche schließlich Völkerrecht. Alle drei Angeklagten waren überzeugt, nicht strafbar gehandelt zu haben.

Insgesamt fünf Polizisten sagten im Zeugenstand über die Umstände der Aktion aus. Immer wieder sollten sie auf Fragen des Anwalts und der Angeklagten Angaben dazu machen, wie viele Autofahrer überhaupt von der Blockade betroffen waren und ob diese sich genötigt gefühlt haben.

Nach fast fünfstündigem Prozess fiel das Urteil relativ milde aus. Die beiden Studenten M. und H. müssen Geldstrafen von je 400 Euro (40 Tagessätze zu je zehn Euro) zahlen. Der bereits vorbestrafte R. muss 1200 Euro (80 Tagessätze zu je 15 Euro) berappen. Der Schuldspruch ist noch nicht rechtskräftig.