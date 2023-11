Augsburg

09:23 Uhr

Katz-und-Maus-Spiel: Letzte Generation stört diesmal nur kurz

Plus Die zweite Blockade der Letzten Generation in Augsburg am Mittwoch startet aufsehenerregend – und endet umso früher. Einen Misserfolg wollen die Aktivisten aber nicht erkennen.

Irgendwann rund um 7.30 Uhr schmeißen die Aktivisten ihre Pläne über den Haufen. Eigentlich, so wird sich im Nachhinein herausstellen, sollte die zweite größere Blockade-Aktion der Letzten Generation in Augsburg am Theodor-Heuss-Platz stattfinden. Doch die Polizei ist an diesem bitterkalten Mittwochmorgen sehr präsent. In der gesamten Innenstadt stehen und fahren Einsatzfahrzeuge, bis mehrere von ihnen eben am Theodor-Heuss-Platz zusammenkommen. Während Beamte zwei Personen durchsuchen und dabei Klebematerial finden, stehen etwas abseits ein paar junge Männer und überlegen, was sie angesichts der Polizei-Präsenz tun sollen. Die Aktivisten gehen weg. Es dauert ein paar Minuten, dann rauschen die Polizei-Fahrzeuge davon, alle Richtung Gögginger Brücke.

Augsburg ist am Mittwochmorgen zum zweiten Mal Schauplatz einer Klebe-Aktion der Letzten Generation geworden. Bereits im Juni dieses Jahres hatten Aktivisten eine vielbefahrene Straße blockiert, damals die Kaiserhof-Kreuzung am Königsplatz. Im Rahmen glich die Aktion am Mittwoch dem "Debüt" – Zeitpunkt Berufsverkehr, Festkleben auf der Fahrbahn, Botschaft der Aktivisten –, doch Ausmaß und Auswirkungen fielen diesmal deutlich überschaubarer aus.

