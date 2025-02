Narrentreiben und Umzug: Das ist in der Faschingswoche geboten

Augsburg kann auch närrisch: Von Faschingssamstag, 1. März, bis Faschingsdienstag, 4. März, können Narren und Mäschkerle auf dem Rathausplatz ausgelassen feiern. Die Interessengemeinschaft „Under oiner Kapp“ und das städtische Marktamt haben ein Programm mit Musik, Tanz und anderen Highlights zusammengestellt. Auch der Kinder-Gaudiwurm zieht wieder durch die Innenstadt. Die Details.

Närrisches Treiben am Rathausplatz. Jeweils ab 11 Uhr von Samstag bis Dienstag beginnt das närrische Treiben am Rathausplatz, abends geht es bis 19 Uhr. Es gibt ein Fahrgeschäft für die Kleinsten sowie Buden mit kulinarischem Angebot. Auf der Showbühne wechseln sich Prinzenpaare, Garden, Tanzstudios und Showtanzgruppen ab, alle halbe Stunde gibt es einen neuen Auftritt. Im Mittelpunkt des Geschehens steht der in den Augsburger Stadtfarben dekorierte Narrenbaum. Der ehemals als „Christbaum für Alle“ bekannte Baum wurde von der Feuerwehr entastet und von „Under oiner Kapp“ zum Narrenbaum umgestaltet.

Gaudiwurm. Er bietet ein besonderes Highlight. Am Rosenmontag, 3. März, startet der Umzug um 11.33 Uhr vom Rathausplatz. Rund 1.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - darunter Kinder, Familien, Vereine und soziale Einrichtungen - folgen dem Zug, der über die Steingasse, Annastraße, Martin-Luther-Platz und Philippine-Welser-Straße wieder zum Ausgangspunkt zurückführt. Wie bei anderen Großveranstaltungen hat die Stadt auch hier das Sicherheitskonzept nachgeschärft.

So feiern die Senioren Fasching in Augsburg

Für Senioren. Den Auftakt der Faschingszeit bildet der Seniorenfaschingsball, der am Weiberfasching, 27. Februar, ab 14 Uhr im Kolpingsaal in der Frauentorstraße 29 stattfindet. Senioren und Seniorinnen bekommen ein buntes Programm geboten, das mit der Tanzband „Rough Roads“ und einer Show der Faschingsgesellschaft Narrneusia für ausgelassene Stimmung sorgen soll, verspricht die Stadt.

Geschichte. Wer nicht durch die Straßen ziehen möchte, kann sich im Stadtarchiv über die Geschichte der fünften Jahreszeit in Augsburg informieren. Dort gibt es eine Themenführung unter dem Titel „Närrisches Augsburg“. Am Rosenmontag, 3. März, um 18.30 Uhr können Interessierte in die historische Faschingskultur der Stadt eintauchen - eine Veranstaltung, die mit einem Eintritt von 5 Euro und vorheriger Anmeldung zusätzlichen Einblick in frühere närrische Zeiten gewähren soll.

Öffnungszeiten. Am Faschingsdienstag, 4. März, schließen ab 12 Uhr viele städtische Ämter, wie das Bürgeramt, die Stadtbücherei oder auch die Bürgerinformation. Der Stadtmarkt hat an diesem Tag bis 13 Uhr geöffnet. Das Hallenbad Göggingen, das Alte Stadtbad sowie das Hallenbad Haunstetten bleiben geschlossen, das Spickelbad ist geöffnet.