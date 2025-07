Uniklinik: Bund Naturschutz fordert weiterhin offene Standortprüfung

Der Bund Naturschutz hält – auch nachdem die Regierung von Schwaben keine Voraussetzungen für eine Raumverträglichkeitsprüfung für den Uniklinikneubau sieht – an seiner Kritik zum bisherigen Vorgehen bei der Standortsuche fest. In einem offenen Brief an die Mitglieder des Augsburger Stadtrats heißt es, dass der Stadtrat sich für ein vorgeschaltetes Verfahren zur Standortwahl einsetzen solle, statt sich vor vollendete Entscheidungen stellen zu lassen.

Wie berichtet, sieht der Bund Naturschutz die Festlegung des Freistaats auf das West-Baufeld zwischen Bestand und Westheimer Bebauung kritisch, zumal dafür der Klinikpark abgeholzt werden muss. Die Uniklinik hält das Ost-Baufeld (unter anderem ehemalige Kinderklinik) für weniger geeignet, da sie Verzögerungen fürchtet, während das Bestandsgebäude zunehmend sanierungsbedürftig wird.

Bund Naturschutz fordert offene Standortprüfung zum Neubau der Uniklinik Augsburg

Der Bund Naturschutz beklagt, dass bei der Standortwahl nur die Belange der Uniklinik zählten. Im Bebauungsplanverfahren der Stadt Augsburg ab Herbst 2025 werde das Ost-Baufeld keine gleichwertige Rolle spielen, auch wenn formell ergebnisoffen geprüft wird, fürchten die Naturschützer. Der Verband stellt auch in den Raum, dass Klagen gegen einen Bebauungsplan der Stadt für das West-Feld absehbar seien. „Eine Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan könnte das Verfahren um mehrere Jahre verzögern. Währenddessen dürfte ein Baubeginn im Park rechtlich und faktisch kaum möglich sein“, heißt es in dem Brief. Faktisch drohe so ein Zeitverlust.

Am Mittwoch, 23. Juli, will der Bund Naturschutz um 19 Uhr im Zeughaus (Reichlesaal; Raum 116) eine Informationsveranstaltung abhalten. (skro)