Regierung von Schwaben will sich beim Neubau der Augsburger Uniklinik nicht einschalten

Die Universitätsklinik kann aus Sicht der Regierung von Schwaben neu gebaut werden, ohne dass eine größere Prüfung zur Raumverträglichkeit stattfindet. Der Bund Naturschutz, der die geplante Überbauung von Ackerflächen samt Rodung des Klinik-Parks kritisch sieht, hatte von der Regierung von Schwaben ein so genanntes Raumordnungsverfahren gefordert (wir berichteten). Eine solche Prüfung gibt es bei größeren Vorhaben, die auch überörtliche Themen der Landesplanung betreffen, etwa die Zerschneidung der Landschaft. Zuletzt war etwa beim anstehenden Neubau der Bahnlinie Augsburg - Ulm ein Raumordnungsverfahren durch die Regierung von Schwaben erfolgt. Erst danach konnte die DB sich auf eine Vorzugsvariante konzentrieren.

Bestandsgebäude macht zunehmend Schwierigkeiten

Das hätte der Bund Naturschutz auch im Fall der Uniklinik gewünscht. Der Freistaat hatte sich in internen Arbeitsgruppen auf das Baufeld westlich zwischen Bestandsgebäude und Westheim festgelegt und das Ost-Baufeld an der Neusäßer Straße (unter anderem auf dem Areal des früheren Kinderkrankenhauses) gedanklich zur Seite gelegt. Unter anderem würde der Bau dort deutlich länger brauchen, so der Freistaat. Man stehe aber unter Zeitdruck, weil das inzwischen rund 40 Jahre alte Bestandsgebäude zunehmend Probleme mache, so die Uniklinik.

Vorhaben hat keine überörtlichen Auswirkungen bei der Raumplanung

Die Regierung von Schwaben erklärte am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion, dass man beim Uniklinik-Neubau keine „erhebliche überörtliche Raumbedeutsamkeit“ des Vorhabens erkenne. Die Uniklinik strahle als Einrichtung zwar auf ganz Südwestbayern aus, das Bauvorhaben als solches habe aber nur begrenzte Folgen fürs Umfeld. Die Auswirkungen auf Siedlungsareale, Verkehr oder die Natur seien nicht so hoch, dass sie von der übergeordneten Behörde geprüft werden müssen, zumal die beiden Baufelder relativ nah nebeneinander liegen.

Nach derzeitigem Stand würde somit direkt ins Bebauungsplanverfahren durch die Stadt Augsburg eingestiegen werden, auf deren Gebiet die Baufläche liegt, ohne dass eine übergeordnete Abstimmung durch die Regierung von Schwaben stattfindet. Auch die Stadt Augsburg muss diese Dinge prüfen, allerdings vorrangig aus ihrer Sicht und mit Fokus auf das Wunsch-Baufeld im Westen. Der Start des Bebauungsplanverfahrens ist noch für dieses Jahr geplant. Wie berichtet gibt es aus der Nachbarstadt Neusäß kritische Stimmen an der Festlegung auf das West-Baufeld.