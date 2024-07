Bahnlinie Augsburg-Ulm: „Der Zug fährt quer durch unser Grundstück“

Am Gablinger Weg in Oberhausen wähnt man sich in einer anderen Welt. Die geschotterte Straße führt vorbei an einzelnen Wohnhäusern, es gibt eine Gärtnerei und vor allem viel Natur. Wüsste man nicht, dass man gerade mitten in Oberhausen ist, könnte die kleine Siedlung auch irgendwo auf dem Land sein. Doch die Bewohner dort sind verzweifelt. Gerade haben sie erfahren, dass bei einigen von ihnen die Ausbaustrecke der Bahn Augsburg-Ulm mitten durch die Wohnzimmer führen könnte. Drei Häuser müssten wohl weichen, die Gärtnerei würde massiv beschnitten und auch die anderen Bewohner müssten zumindest starke Einschränkungen ihrer Lebensqualität hinnehmen, wenn die Bahn ihre Wünsche so umsetzen kann.

