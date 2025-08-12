Neue Mitte in Hochzoll: So soll der Quartiersplatz gestaltet werden

Die Kunstwand vor der ehemaligen Post wird den Hochzollern sicherlich fehlen. „Aber für die Aussicht auf einen tollen Quartiersplatz geben wir sie natürlich gerne auf - wer weiß, was stattdessen kommt“, sagt die Initiatorin der Kunstaktion, Inge Lemmerz. Noch ist es nur Zukunftsmusik - doch der Wunsch der Aktionsgemeinschaft Hochzoll (AGH) nach einem zentralen Platz für den Stadtteil nimmt Gestalt an. Das Geld ist im Haushalt der Stadt vorhanden und die Planungen sind weit fortgeschritten - jetzt müssen eigentlich nur noch auch die privaten Hauseigentümer mitspielen, damit die optimale Lösung verwirklicht werden kann.

Wo jetzt noch Autos stehen, soll das Gelände attraktiv gestaltet werden. Foto: Anna Kondratenko

Wenn man von der neuen Hochzoller Mitte spricht, ist in aller Regel das Gelände rund um den Rewe nahe dem Bahnhof gemeint. Doch seit die Post ihr Domizil an der Hochzoller Straße verlassen hat, wird im Hintergrund an einer „großen Lösung“ für den Bereich gearbeitet. „Hochzoll hat als Siedlungsgebiet entlang der Straße keinen richtigen Ortskern“, sagt AGH-Vorsitzende Carmen Wanner-Sturm. Die Neue Hochzoller Mitte soll das ändern – mit einem großzügigen Bereich für Wochenmärkte, Kulturveranstaltungen und andere öffentliche Nutzungen. „Wir stellen uns vor, dass alle Generationen hier ihre ,Ecke‘ finden und sich ohne Konsumzwang auf einem schönen Platz aufhalten können“, so die Idee. „Die AGH hat sich ja schon immer dafür eingesetzt, Hochzoll attraktiver zu machen“, so Wanner-Sturm. Der geplante Platz soll dem Stadtteil ein Stück mehr Lebensqualität verleihen.

Die städtische Fläche ist rund 1000 Quadratmeter groß

Rund 1000 Quadratmter groß ist die städtische Fläche nördlich der Post, die das Stadtplanungsamt gemeinsam mit den Hochzoller Bürgern und der AGH neu gestaltet. Auf den Plänen der Stadt sieht man einen Trinkbrunnen, Sitzgelegenheiten und viel Grün. „Der Platz soll Möglichkeiten für Veranstaltungen aus dem Quartier heraus bieten“, erklärt Projektleiter Helmut Seibold vom Stadtplanungsamt. Im Haushalt 2025/2026 stehen für das Projekt eine Million Euro bereit.

Wenn es nach den Wünschen der Stadt geht, kommt es bei der Hochzoller Mitte zur „großen Lösung“, bei der allerdings auch die privaten Haus- und Grundstückseigentümer mitspielen müssten, so Seibold. Dann würde der gesamte Bereich einschließlich des jetzt schon bestehenden Rewe-Vorplatzes einheitlich gestaltet, mit Durchgangsmöglichkeiten für die Bürger und möglicherweise auch einer neuen Gastronomie, die dort entstehen könnte. Die Mauer, auf der jetzt noch die Kunstwand zu sehen ist, würde dabei entfernt, um Platz zu schaffen. Während die Stadt über den Platz nördlich der Post frei verfügen kann, gehören das Postgebäude und die umliegenden Flächen einer Privatperson.

Die Stadt Augsburg will mit den Privateigentümern verhandeln

Derzeit erarbeitet die Stadt einen Vorschlag für die Rahmenbedingung, unter der man mit dem privaten Eigentümer zusammenkommen will, sagt Straßenbauamtsleiter Andreas Lippert. Denn eine gemeinsame Gestaltung mache nur Sinn, wenn die Stadt anschließend auch ein langfristiges Nutzungsrecht an dem Bereich habe. „Der private Eigentümer muss sich bereiterklären, die Flächen zu gestalten“, so Lippert. Auf einem attraktiv gestalteten Platz könnte auch das Postgebäude eine neue Nutzung, wie beispielsweise als Gastronomie, bekommen. Was dort entstehen könnte, müsse aber der Eigentümer selbst entscheiden.

Solange die Gespräche noch nicht geführt sind, will er sich auf keinen Zeitplan festlegen lassen. Das Projekt würde umgesetzt – ob mit oder ohne Privatengagement. „Sonst setzen wir eben nur den Platz auf der städtischen Fläche um“, sagt Lippert. Nach den Gesprächen müsse die Planung aktualisiert werden, bevor es zu einem neuen Beschluss des Stadtrats kommen könne. „Im kommenden Jahr kann man sicherlich mehr sagen, wie die zeitliche Umsetzung aussehen wird“, so der Amtsleiter.

Derzeit werden große Teile des geplanten Platzes noch als Parkflächen genutzt. Diese würden zu einem Teil entfallen, sieben Stellplätze würden ganz in den Norden des Platzes kurz vor die Friedberger Straße verlagert.