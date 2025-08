Neuer Burgerladen in Augsburg: Smashed setzt auf besondere Zubereitung

Anfang Juli haben Saad Toma und Samir Maky ihren Burgerladen Smashed am Lauterlech eröffnet. Dabei betreiben die beiden Freunde bereits andere Gastronomien in Augsburg. Toma führt den Pizza-Lieferservice „Die Pizzabäckerei“ und Maky betreibt gemeinsam mit seinen Geschwistern das Lokal „Burger meets Falafel“, das mittlerweile nach Pfersee umgezogen ist. Beim Austausch über ihre Ideen für einen neuen Burgerladen sei ihnen klar geworden, dass sie dieselbe Vorstellung haben: „Wir wollen leckere Burger zu fairen Preisen anbieten“, erklären die Betreiber.

Burgerladen Smashed in Augsburg: Preis-Leistung steht im Mittelpunkt

Der Name des Lokals leitet sich dabei von der Art der Burger ab, die serviert werden. Bei sogenannten Smash-Burgern wird das Rindfleisch während des Bratens auf die heiße Grillplatte gepresst, was es knusprig macht und für Röstaromen sorgt. Auch bei den Brötchen setzen die Betreiber auf eine spezielle Sorte aus Brioche und Kartoffelteig. Die Brötchen haben daher einen süßlichen Geschmack, sind aber gleichzeitig stabil genug, um nicht durchzuweichen. „Das sind die Ferraris unter den Burgerbrötchen“, scherzt Maky. Das Angebot von Smashed fällt aber sonst schlicht aus: eine Handvoll Burgervarianten, Fingerfood wie Pommes und Chicken Nuggets sowie Getränke. Die geringe Auswahl ermögliche eine schnelle Zubereitung und damit faire Preise. Ein Menü aus Burger, Pommes und Getränk kostet knapp zehn Euro. „Wir wollen, dass sich die Burger so gut wie jeder leisten kann“, so Maky. Sonderwünsche seien daher momentan nicht möglich. Getränke und Soßen können jedoch beliebig oft nachgefüllt werden.

Smashed ist täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Künftig sollen neben den klassischen Varianten auch vegetarische und vegane Burger auf die Karte kommen. Zudem denken Saad und Samir darüber nach, das Konzept zu einem Franchise-Modell auszubauen. Bisher sei der Laden nämlich gut bei den Gästen angekommen.