Neues Café in Augsburg: Im Croissant Paradis soll der Name Programm sein

Individuell befüllte Croissants und kunstvoll verzierte Kaffees: Seit wenigen Tagen gibt es in der Peutingerstraße, unweit des Augsburger Doms, eine neue Adresse für Feinschmecker. Im Croissant Paradis können Kundinnen und Kunden ihre Croissants individuell befüllen lassen. Ein Trend, der bereits in vielen Großstädten Einzug gehalten hat. Was eben noch üppig verzierte Donuts waren – vergangenen Sommer schloss die Filiale von Royal Donuts – oder ausgefallene Zimtschnecken wie bei Cinnamood in der Annastraße, sind nun also prall gefüllte Croissants.

Um aus einem einfachen ein individuelles Gebäckstück zu machen, stehen im neu eröffneten Croissant Paradis verschiedene Aufstriche zur Auswahl, darunter Nutella, weiße Schokolade und Pistaziencreme. Weiter garniert werden kann mit diversen Süßigkeiten wie Snickers, Bueno oder Twix und einer Reihe an Obst, etwa Bananen, Erdbeeren oder Kiwi. Der Preis für das selbst zusammengestellte Croissant: 6,90 Euro. Wer es lieber mit Eis genießen möchte, zahlt 7,90 Euro.

Croissant Paradis in Augsburg: Kaffee-Kunst gibt‘s auch

Nicht nur bei den Croissants, auch in Sachen Kaffee setzen die Betreiber des Croissant Paradis auf Einzigartigkeit. Statt auf klassische Latte-Art in Form eines Herzens oder Blattes können sich Gäste auf personalisierte Kaffee-Kunst freuen. Sie können ihr eigenes Motiv mitbringen – sei es ein Selfie, ein Bild ihres Haustiers oder eine Landschaftsaufnahme. Dieses wird dann detailgetreu in den Milchschaum gezaubert und soll so für einen besonderen Genussmoment sorgen. Zudem bietet das neue Café am Dom Torten und andere Süßspeisen wie zum Beispiel Tiramisu, Macarons und Käsekuchen an.

Das Croissant Paradis ist von Montag bis Donnerstag von 7 bis 19 Uhr geöffnet, Freitag von 7 bis 22 Uhr, Samstag von 10 bis 22 Uhr, Sonntag von 10 bis 19 Uhr.