Neues Schutzhaus in Augsburg: Kinderschutz beginnt nicht erst im Notfall

Wenn das Zuhause kein sicherer Ort mehr ist, bleibt manchmal nur ein Ausweg: Das Kind muss fort. Ein schwerer Schritt – für das Kind, für die Familie, für alle Beteiligten. Dass Augsburg nun das erste Schutzhaus für Kinder unter zwölf Jahren in ganz Schwaben eröffnet hat, ist ein überfälliger Schritt. Es schließt eine Versorgungslücke und ist ein klares Signal: Wir sehen hin.

Doch so wichtig diese neue Einrichtung ist: Sie erinnert uns auch daran, dass Kinder eine der verletzlichsten und oft übersehenen Gruppen unserer Gesellschaft sind. Während andere organisiert und laut für ihre Interessen kämpfen können, sind Kinder auf Erwachsene angewiesen, die sich für sie einsetzen – in der Politik, in den Ämtern, in der Gesellschaft.

Neues Kinderschutzhaus in Augsburg: wichtig, aber keine Lösung

Das Schutzhaus ist ein wichtiger Zufluchtsort, aber es bleibt eine Maßnahme der Reparatur. Denn die Gründe, warum Kinder in Not geraten, sind vielschichtig: Armut, Überforderung, psychische Erkrankungen, soziale Isolation. Wer wirklich helfen will, darf nicht erst eingreifen, wenn es zu spät ist. Prävention muss zur politischen Priorität werden – dort, wo Kinder leben und aufwachsen: in Kitas, Schulen, Familien und Nachbarschaften.

Dass es in Augsburg inzwischen auch eine Notschlafstelle für Jugendliche gibt, ist ein weiteres wichtiges Signal. Aber Schutzräume allein genügen nicht. Es braucht Menschen, die dort arbeiten: Fachkräfte, die gut ausgebildet, fair bezahlt und psychisch entlastet werden. Viele von ihnen arbeiten längst am Limit. Wer Kinderschutz ernst meint, muss auch in das System investieren, das ihn trägt.