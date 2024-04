Newspodcast

Immer mehr Ladendiebstähle +++ 10.000 Euro Spende an Süchtigentreff +++ Panoramaweg im Stadtwald

Von Tyra Webster

In dieser Folge geht es um eine 10.000 Spende an den Süchtigentreff in Augsburg. Außerdem schauen wir auf den Panoramaweg im Stadtwald und sprechen über den Anstieg von Ladendiebstählen in der Region.

