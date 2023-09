Newspodcast

Wohnheim-Problem für Studierende +++ Bayern will Cannabis-Kontrolleinheit +++ Das war's mit der Pantheon Lounge

Von Tyra Webster Artikel anhören Shape

In der heutigen Folge geht es um den fehlenden Wohnraum für Studierende, die geplante Cannabis-Kontrolleinheit in Bayern und um das finale Ende der Pantheon Lounge. Außerdem blicken wir auf das Freizeitprogramm am Wochenende.

Themen folgen