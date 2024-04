Newspodcast

Böllerwurf-Prozess: 3 Jahre Haft für Haupttäter +++ Staatsanwaltschaft ermittelt nach Brandserie

Von Greta Prünster

Wie hat das Gericht im Fall um den Böllerwurf bei einem Fußballspiel des FC Augsburg entschieden? Und was ist über die Brandserie in der Augsburger Innenstadt bekannt? Mehr dazu in dieser Episode.

