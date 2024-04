Newspodcast

Missbrauchskandal im Bistum: Zwei Beauftragte treten zurück +++ Dusel für den AEV: Panther bleiben erstklassig +++

Von Greta Prünster

Bei der Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe am Bistum Augsburg gibt es eine überraschende Entwicklung: Zwei Missbrauchsbeauftragte wollen zurücktreten. Außerdem geht es in dieser Episode um einen Hahn, der nicht krähen will und Panther, die großes Glück hatten.

