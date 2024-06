Newspodcast

Freibad: Können Familien sich das noch leisten? +++ In Anker-Zentren fehlen Helfer +++ Warum Lechflimmern später beginnt

Von Greta Prünster

Der Eintritt in einigen Freibädern in der Region ist deutlich gestiegen. Wie Familien damit klarkommen, darum geht es in dieser Episode. Außerdem Thema: Was wird aus dem Weißen Haus in der Halderstraße? Und warum startet das Lechflimmern in diesem Jahr später?

