Newspodcast

In Augsburg wird wieder mehr eingebrochen als in den letzten Jahren +++ Die Organisator*innen der Demos gegen Rechtsextremismus bitten um Spenden

Von Moritz Weiberg Artikel anhören Shape

In dieser Folge: In Augsburg wird wieder mehr eingebrochen als in den letzten Jahren, aber nicht mehr als vor der Corona-Pandemie. Und die Organisator*innen der Demos gegen Rechtsextremismus bitten um Spenden für ihre Demonstration.

Themen folgen