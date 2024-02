Newspodcast

Wasserreichtum in Augsburg +++ Neuer Festplatz für Gersthofer Kirchweih +++ Schweigegeld: Mann erpresst Sexpartner

Von Tyra Webster

In dieser Folge geht es um die Zukunft der Gersthofer Kirchweih in diesem Jahr und um einen Strafprozess in Sachen Erpressung von Schweigegeld. Außerdem sprechen wir über den begnadeten Wasserreichtum deer Stadt Augsburg und dessen Wasserversorgung.

