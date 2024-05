Newspodcast

Kriminalität am Augsburger Hauptbahnhof explodiert +++ Was bedeutet die Umstellung auf G9 für Bayerns Abiturienten?

Von Moritz Weiberg

In dieser Folge sprechen wir über die steigende Kriminalität am Augsburger Hauptbahnhof und was die Umstellung auf G9 für Bayerns Abiturienten bedeutet.

Themen folgen