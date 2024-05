Newspodcast

Die AfD ist ein rechtsextremer Verdachtsfall +++ Bankräuber soll 400.000 Euro erbeutet haben - und bestreitet die Tat

Von Moritz Weiberg

Gestern hat das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden: Die AfD bleibt ein rechtsextremer Verdachtsfall und darf vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und 400.000 Euro soll ein Bankräuber in Augsburg erbeutet haben. Er bestreitet aber, je in Augsburg gewesen zu sein. Darüber sprechen wir in dieser Folge.

