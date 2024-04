Newspodcast

Polizeiermittlungen im Geisterhaus +++ Neuer Podcast zur Bahnstrecke Augsburg – Ulm

Von Moritz Weiberg

In dieser Folge geht es um das Geisterhaus am Augsburger Leonhardsberg. Und die deutsche Bahn will eine neue ICE-Strecke zwischen Augsburg und Ulm bauen. Viele von dem Neubau betroffene AnwohnerInnen wehren sich. Wir schauen uns den Konflikt in einem neuen Recherche-Podcast genauer an.

