Bubatz legal – was sagt die Polizei zum Start? +++ Versuchter Totschlag statt Autounfall?

Von Moritz Weiberg

Seit Montag ist Kiffen in Deutschland erlaubt. Der Start verlief ruhig, sagt Benedikt Dahlmann. Und am Freitagabend gab es scheinbar einen Autounfall in der Jakobervorstadt. Jetzt stellt sich heraus, dass es wahrscheinlich versuchter Totschlag war.

