Newspodcast

In Augsburg so wenige Geburten wie seit 10 Jahren nicht +++ Trauerfeier für Abt Notker Wolf

Von Moritz Weiberg

Die Zeit des zwischenzeitlichen Babybooms in Augsburg ist vorbei - letztes Jahr wurde so wenige Babies wie seit 10 Jahren nicht geboren. Und am Wochenende fand die Beerdigung von Abt Notker Wolf statt, er war ein sehr besonderer Geistlicher. Mehr dazu in dieser Folge.

Themen folgen