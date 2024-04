Newspodcast

Prozessstart: Dreifachmord Langweid +++ Jeder fünfte Go-Ahead Zug ist zu spät +++ Drogenszene: Immer mehr Rettungseinsätze

Von Tyra Webster

In dieser Folge geht es um die steigenden Rettungseinsätze am Helmut-Haller-Platz und um die Pünktlichkeitsprobleme der regionalen Go-Ahead Züge. Außerdem sprechen wir zum Prozessstart über den 2023 begangenen Dreifachmord in Langweid.

