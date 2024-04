Newspodcast

VHS sucht nach Lehrräumen +++ Wie geht es mit der Maxstraße weiter? +++ Brandübung am Flughafen

Von Tyra Webster

In dieser Folge geht es um die Zukunft der Maxstraße und um den Mangel an Räumen der VHS Augsburg. Außerdem informieren wir über die Brandübung am Augsburger Flughafen.

