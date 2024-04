Newspodcast

Uniklinikum: Roboter hilft bei Operationen +++ AfD fordert Arbeitspflicht für Geflüchtete +++

Von Tyra Webster

In dieser Folge geht es um einen Roboter am Uniklinikum, um die sanierungsbedürftige Sporthalle in Augsburg und um die AfD-Forderung zur Arbeitspflicht für Geflüchtete. Außerdem schauen wir, was am Wochenende so geboten ist.

