Ein buntes Straßenfest bis in die Nacht hinein findet am 16. November in Oberhausen statt. Anlass ist die Beendigung der großen Straßenbaustelle an diesem Tag. Die Werbegemeinschaft Augsburg will gemeinsam mit der Stadt Augsburg, den Stadtwerken, den Oberhauser Vereinen und Gewerbetreibenden und weiteren Beteiligten die Wiedereröffnung der Ulmer Straße für die Bürger feiern. Da die Straßenbahn erst am Montag, den 18. November, wieder regulär durch die Ulmer Straße fahren wird, biete dieses Datum die einmalige Gelegenheit, die Ulmer Straße vollständig zu nutzen, so die Werbegemeinschaft.

Das Straßenfest unter dem Motto „Die Ulmer Straße feiert“ findet am 16. November von 14 bis 22 Uhr statt. Es gibt Live-Musik, DJs, eine Live-Bühne, Essen und Trinken sowie verschiedene Vorführungen. An dem Fest nehmen neben den Gewerbetreibenden der Ulmer Straße auch ehrenamtliche Partner wie die ARGE Oberhausen, die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen, der Projektraum rechts der Wertach oder auch der Stadtjugendring Oberhausen teil.