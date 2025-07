„Ihle“ schließt, andere Leerstände füllen sich: Das tut sich in Oberhausen

Der „Ihle“ in der Wertachstraße am Rande Oberhausens hatte seit Jahren am Standort geöffnet, man konnte hier Brezen kaufen oder einen Kaffee und Brot, es war eine typische Filiale der Großbäckerei. Wirklich voll belegt wirkte das Café indes nur selten, was vielleicht auch an der großen Konkurrenz anderer gastronomischer Einrichtungen in der Straße lag, die oft ein Publikum mit Migrationshintergrund anziehen. Inzwischen steht von der Ihle-Bäckerei nur noch die Einrichtung, kaufen und verzehren kann man hier nichts mehr. Wie eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage bestätigt, habe die Filiale vor einigen Wochen geschlossen.

