Äthiopisch, türkisch, gutbürgerlich: So vielfältig ist die Gastroszene Oberhausens

Von Jan Kandzora - 09:58 Uhr

In Oberhausen gibt es über 80 Lokale. Manche haben 23 Stunden am Tag warme Küche, andere verstecken sich in unscheinbaren Wohnhäusern. Eine kulinarische Entdeckungsreise.

Wer in Oberhausen in eine Gaststätte geht, sollte nicht den Fehler machen, sich vom Äußeren täuschen zu lassen. Es kann zum Beispiel passieren, dass man auf ein unscheinbar und wenig einladend wirkendes Gebäudes stößt, ein Mehrparteienhaus mit bräunlicher Fassade in der Donauwörther Straße, die für sich genommen schon keinen Schönheitspreis gewinnt. Und drinnen befindet sich dann das einzige äthiopische Restaurant in Augsburg, und es ist freundlich und gemütlich eingerichtet. Wenn man es betritt, riecht es nach leckerem Essen und Gewürzen, die sich nicht gleich zuordnen lassen. "Von außen glaubt man kaum, welch tolles Restaurant sich hier verbirgt", schreibt jemand über die Gastwirtschaft im Internet. In der Küche steht an diesem Nachmittag der Chef des Restaurants Scheger, Kassahun Denbi, und schneidet Zwiebeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .