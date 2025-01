Park-Chaos beim IHK-Empfang in Augsburg: So kam es zu den 187 Strafzetteln

Die Aufregung war groß, nachdem am Dienstagabend zahlreiche Gäste des IHK-Neujahrsempfangs im Kongress am Park einen Strafzettel an der Windschutzscheibe hatten. Betroffen waren 187 Autofahrer, die ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz an der Erhard-Wunderlich-Sporthalle abgestellt hatten, auf dem während des Empfangs ein absolutes Halteverbot galt. Dieses war allerdings erlassen worden, um den Platz zu leeren und gezielt für die IHK-Gäste freizuhalten. Sie hätten durch einen Sicherheitsdienst einen Parkberechtigungsschein erhalten sollen. Doch diese sind wohl nur vereinzelt und nicht flächendeckend verteilt worden. Mittlerweile gibt es eine Lösung für die Betroffenen. Die Stadt äußert sich zu Vorwürfen, bei der Kontrolle übers Ziel hinausgeschossen zu sein.

Die Angelegenheit beschäftigt auch zwei Tage später noch die Gemüter. Götz Beck, Geschäftsführer des Kongress am Park, hat am Donnerstag eine erste Erklärung, wie es zu dem Fall kommen konnte. „Wir haben die Parkberechtigungsscheine, wie in solchen Fällen üblich, an den von uns mit der Aufgabe betrauten Sicherheitsdienst übergeben. Dieser hat die Scheine auch verteilt, aber offenbar nicht flächendeckend an alle Autofahrer.“ Rund 300 Parkplätze, so Beck, stehen zur Verfügung, 187 Autofahrer erhielten einen Strafzettel. Warum nicht alle Berechtigungsscheine ausgegeben wurden, habe man bisher auch nach Rücksprache mit dem Sicherheitsdienst nicht abschließend klären können. Man arbeite seit Jahren gut mit dem Unternehmen zusammen. Es sei der erste Fall dieser Art.

Betroffene können Parkberechtigung digital bekommen und bei der Stadt Augsburg vorlegen

Zusammen mit der Stadt hat die IHK unterdessen eine Lösung für Betroffene gefunden. Per Mail bekamen die Gäste die Möglichkeit, den Parkberechtigungsschein im Nachgang digital zu erhalten. Gemeinsam mit dem Strafzettel kann dieser an die Stadt geschickt werden, die das Verfahren dann einstellt. „Der Kongress am Park ist eine tolle und vielfältig nutzbare Location. Wir waren mit allem wieder sehr zufrieden“, so IHK-Sprecher Thomas Schörg. Die Debatte um die fehlenden Parkplätze tauche allerdings jedes Jahr erneut auf. „Die Aktion am Dienstag war diesbezüglich leider keine gute Werbung für den Kongressstandort.“

Icon Vergrößern Diesen Parkberechtigungsschein hätten Gäste des IHK-Neujahrsempfangs bekommen sollen. Stattdessen gab es einen Strafzettel über 25 Euro. Foto: Stadt Augsburg Icon Schließen Schließen Diesen Parkberechtigungsschein hätten Gäste des IHK-Neujahrsempfangs bekommen sollen. Stattdessen gab es einen Strafzettel über 25 Euro. Foto: Stadt Augsburg

Das weiß auch Götz Beck. Etwa drei bis vier Mal im Jahr sei Kongress am Park mit einer Veranstaltung in der Größenordnung des IHK-Neujahrsempfangs belegt. Es kamen 1200 Gäste. Weil das eigentliche Kongressparkhaus seit Jahren wegen Baufälligkeit geschlossen ist, behelfe man sich in diesen Fällen mit dem Parkplatz an der Erhard-Wunderlich-Sporthalle und dem beschriebenen Prozedere mit Sperrung und Parkberechtigungsscheinen. Man sei das einzige Kongresszentrum in Deutschland ohne Parkmöglichkeiten und das bei rund 200 Veranstaltungen pro Jahr. „Bei Tagungen und Kongressen gelingt es uns gut, die Gäste zur Nutzung des ÖPNV oder eines Taxis zu animieren. Aber da kommen die meisten direkt aus dem Hotel“, so Beck. Schwierig werde es eben bei Großveranstaltungen. Oder auch bei Konzerten oder Theater. Dann kämen Besucher aus dem Umland und eben mit dem Auto. Dann sei die Parkplatzsuche schwierig. „Für eher kleinere Veranstaltungen bekommen wir dann auch keine gesonderte Regelung für den Parkplatz an der Sporthalle, weil er verständlicherweise auch von Anwohnern genutzt wird.“ Der Vorfall am Dienstag zeige damit erneut, wie dringend es eine Lösung für ein Kongressparkhaus bräuchte.

Stadt Augsburg verteidigt ihre Kontrollen rund um den IHK-Neujahrsempfang

Kritik hagelte es nach dem Vorfall an den städtischen Parkraumüberwachern. Die Kontrolle sei mit Wissen um die komplexe Situation bewusst angeordnet gewesen, so der Vorwurf. Stadtrat Peter Hummel (Freie Wähler) hat Fragen zum Vorfall an die Stadt geschickt. Unter anderem will er geklärt habe, wie viele städtische Mitarbeiter die Kontrolle durchgeführt haben. Bei 187 Fällen liege es nahe, dass das nicht von einer einzelnen Person geleistet werden konnte, sondern explizit Personal durch die Stadt Augsburg an die Sporthalle beordert wurde. Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) weist dies zurück.

Im Rahmen einer „routinemäßigen Bestreifung“ durch zwei Mitarbeiter seien zunächst sechs unberechtigt abgestellte Fahrzeuge auf Schwerbehindertenparkplätzen aufgefallen. Im Lauf der Kontrolle seien dann zwei weitere Mitarbeiter, die ortsnah eingesetzt waren, dazugekommen. Die Parkraumüberwachung sei nicht über die Veranstaltung informiert gewesen, es habe sich auch nicht um eine gezielte oder gar angeordnete Kontrolle gehandelt. Dass offenbar nicht alle Autofahrer eine Parkerlaubnis erhalten hatten, liege nicht im Verantwortungsbereich der Stadt. Weil in einigen Fahrzeugen entsprechende Nachweise lagen, sei für die Mitarbeiter nicht erkennbar gewesen, dass es beim Verteilen der Parkscheine offenbar zu einer Panne kam.

Zuletzt, so Pintsch weiter, sei das Ordnungsamt vom Kongress am Park und Veranstaltern mehrfach um Kontrollen gebeten worden, da die für die jeweilige Veranstaltung angeordneten Parkverbote nicht eingehalten worden sind. Auch seitens der Bürger kämen diesbezüglich immer wieder Anfragen, da der Parkdruck im Antonsviertel hoch sei.