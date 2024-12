Ein Pfarrersehepaar nimmt endgültig Abschied

Am 8. Dezember ist Hans Borchardt 66 Jahre alt geworden. Es ist das Alter, um in Ruhestand zu gehen. Für den evangelischen Pfarrer der Gemeinde St. Lukas naht der Abschied. Am Sonntag, 29. Dezember, um 14 Uhr beginnt in der Kirche ein Abschiedsgottesdienst. Anschließend findet ein Empfang im Gemeindehaus statt. Für den Pfarrer ist es ein Moment, um auf viele schöne Jahre zurückzublicken: „Ich empfinde große Dankbarkeit und Freude über das Zusammenwirken in unserer Gemeinde.“ Dieser Dank schließt Ehefrau Sabine Troitzsch-Borchardt ein. Die 66-jährige Pfarrerin hörte im Oktober 2022 auf und stand in den zurückliegenden beiden Jahren „im Hintergrund“, wie sie sagt, an der Seite ihres Mannes. Das Pfarrersehepaar hatte sich während des gemeinsamen Theologiestudiums in Tübingen kennengelernt. Den Berufsweg bestritten die beiden stets gemeinsam.

