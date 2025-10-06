EinzigARTig – Kunstausstellung im Bürgerhaus Pfersee

Die Malgruppe des Tageszentrums für seelische Gesundheit der AWO Augsburg zeigt Kunst in allen Facetten – von realistisch bis abstrakt. Die Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre individuellen Stile, Techniken und Sichtweisen regelmäßig unter dem Titel „EinzigARTig“. Unter Anleitung der Kunstpädagogin Agata Witek-Rys werden u.a. Landschaften, abstrakte Bilder und das Thema „Unter Wasser“ gezeigt. Zu besichtigen sind die Bilder im Bürgerhaus Pfersee, Stadtberger Straße 17, 86157 Augsburg. Im Tageszentrum für seelische Gesundheit können Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder seelischen Beeinträchtigung ihren Tag verbringen, in Kontakt mit anderen kommen, an unterschiedlichen Aktivitäten und Beschäftigungsangeboten teilnehmen und professionelle Begleitung erhalten. „Schöpferische Aktivität eröffnet Perspektiven und kann den Genesungsprozess unterstützen“, weiß Sabine Feyen, Psychologin und Einrichtungsleitung des Tageszentrums. „Der Fokus des Angebotes liegt auf der individuellen malerischen Weiterentwicklung der Teilnehmenden, mit dem Ziel, das Selbstvertrauen zu stärken und eine Beschäftigungsmöglichkeit zu etablieren, in der die Teilnehmenden Ruhe und Ausgleich finden können.“ Die Ausstellung wurde am 4. September 2025 um 16 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Ausgestellt wird bis 16. Oktober im Foyer, dem Treppenhaus und den Gruppenräumen zu den Öffnungszeiten. Diese sind von Montag bis Freitag von 9:30- 19:00 Uhr oder länger, je nach Kursangebot. Bei Interesse an den Bildern wenden Sie sich bitte an tageszentrum@awo-augsburg.de. Das Tageszentrum für seelische Gesundheit wird gefördert durch den Bezirk Schwaben.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!