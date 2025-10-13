LiRo-Schüler spenden für Augsburger Tafel

Nudeln, Shampoo, Haferflocken – einen großen Berg an Lebensmittel- und Kosmetikspenden sammelten die Schülerinnen und Schüler der LiRo-Schule zum Erntedankfest für die Tafel Augsburg e.V.. Zur gemeinsamen Feier des Wochenabschlusses, an der alle Lehrer, Schüler und auch einige Eltern teilnehmen, übergaben die Kinder ihre Spenden nun an Peter Gutjahr von der Tafel und packten die Kisten eigenhändig in den Tafel-Transporter. Der Spendenturm war übermannshoch mit der Grundfläche einer Euro-Palette.

„Unsere Kinder sammeln jedes Jahr zu Erntedank Spenden für die Tafel. Danken und Teilen gehören aus christlicher Sicht zusammen und wir erinnern damit daran, dass das täglich Brot eben nicht für alle selbstverständlich ist“, sagt Schulleiter Peter Weigl. Gutjahr bedankte sich sichtlich gerührt bei den jungen Spenderinnen und Spendern und erzählte ihnen von der Arbeit der Augsburger Tafel, die wie ihre Schwestervereine bundesweit Lebensmittel für Menschen in Not sammelt und sie niedrigschwellig verteilt.

Danken und Teilen gehören aus christlicher Sicht zusammen. Die Liro-Schule erinnert mit der Spendenaktion daran, dass das täglich Brot nicht für alle selbstverständlich ist.

Die Lichteinstein-Rother-Schule ist eine christliche, staatlich anerkannte Grundschule in Augsburg-Pfersee. Mit je einer ersten, zweiten, dritten und vierten Klasse und 95 Schülern und Schülerinnen bietet sie eine besonders familiäre Lern- und Arbeitsatmosphäre. Das besondere evangelische Profil zeigt sich in der Ausgestaltung des Schullebens in Form von Gebet, Andacht, Gottesdienst und Feier des kirchlichen Jahreskreises. Lernen und Lehren orientieren sich an der Pädagogik des Reformpädagogen und Jenaplan-Begründers Peter Petersen. Die Namensgeberin Ilse Lichtenstein-Rother war Inhaberin des Lehrstuhls für Pädagogik an der Universität Augsburg und trug wesentlich zum Aufbau des Faches Grundschulpädagogik bei. Sie prägte ein Lehrverständnis, das sich an der Lebenswirklichkeit von Kindern orientiert und arbeitete kurz vor ihrem Tod 1991 am Gründungskonzept der Schule mit. Die LiRo-Schule wurde 1999 gegründet, Träger ist der Evangelische Schulverein Augsburg e.V..

