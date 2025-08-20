Icon Menü
Bürgerbeteiligung in Augsburg: Wo sollen Bäume gepflanzt werden?

Augsburg

Viele bunte Punkte: Wo die Augsburger auf dem Rathausplatz gerne einen Baum hätten

Chaos oder wichtige Beteiligung? Die Stadt hat im Internet Anregungen von Bürgern zu Baum-Standorten gesammelt. Das Ergebnis: viele Punkte und offene Fragen.
Von Jonas Klimm
    Hunderte Bürger beteiligten sich bei der Standort-Suche für einen Baum am Rathausplatz. Die Karte, die so entstand, besteht aus vielen bunten Punkten.
    Hunderte Bürger beteiligten sich bei der Standort-Suche für einen Baum am Rathausplatz. Die Karte, die so entstand, besteht aus vielen bunten Punkten. Foto: Marcus Merk

    755 Pins in Grün, Blau und Pink zieren die interaktive Augsburg-Karte. In der Mitte des Rathausplatzes ballen sich die farbenfrohen Punkte, sodass eine Unterscheidung leidlich gelingt. Nein, das ist kein Kunstwerk eines modernen Künstlers, der sich auf der Internetseite der Stadt Augsburg austoben durfte. Vielmehr holte sich die Stadt in den vergangenen Wochen Anregungen bei ihren Bürgern, wo aus deren Sicht Begrünung in der Stadt vonnöten wäre. Der Fokus lag dabei auf dem Rathausplatz. Die Stadt will das Ergebnis der Bürgerbeteiligung in die weitere Planung integrieren, doch welche Erkenntnisse lassen sich daraus ziehen?

