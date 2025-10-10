Polizei stoppt 73-Jährigen mit 1,9 Promille am Steuer

Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in der Krankenhausstraße in Augsburg alkoholisiert unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei kontrollierte eine Streife den Mann gegen 18.30 Uhr und stellte bei einem Atemalkoholtest 1,9 Promille fest. Die Polizei stellte Führerschein und Autoschlüssel sicher, veranlasste eine Blutentnahme und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (gau)

