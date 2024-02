Im Raum Augsburg wird wieder mehr eingebrochen

Die Zahl der Einbrüche in Augsburg und der Region ist 2023 deutlich gestiegen. Die Polizei erklärt, warum dies relativ zu sehen ist und wie wichtig Prävention ist.

Es war an einem Vormittag im Januar, als eine Innenstadt-Bewohnerin an ihrer Wohnungstür verdächtige Geräusche hörte. Plötzlich öffnete ein Unbekannter die Tür. Die Augsburgerin machte sich sofort bemerkbar, der Mann verschwand. Meist passieren Einbrüche aber, wenn Bewohnerinnen und Bewohner nicht zu Hause sind. Viele Menschen fürchten sich vor Einbrechern. Gerade die psychischen Folgen können für Opfer gravierend sein. Einen Überblick über die aktuelle Situation bei Wohnungseinbrüchen in Augsburg und der Region gibt jetzt das Polizeipräsidium Schwaben Nord. Denn die Zahl der Taten ist im Jahr 2023 angestiegen. Dafür gibt es Erklärungen, sie relativieren die Entwicklung.

Die alljährliche polizeiliche Kriminalstatistik wird mit ihren Details zwar erst im März veröffentlicht, doch bei Einbrüchen, so lässt es sich laut Mario Huber jetzt schon sagen, ist für das Jahr 2023 eine deutliche Steigerung erkennbar. Sie liegt prozentual im zweistelligen Bereich. Huber ist Leitender Kriminaldirektor beim Polizeipräsidium und als solcher quasi der Chefermittler. Wenn er und sein Kollege Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von den Einbrüchen sprechen, meinen sie damit die Taten in der Stadt Augsburg sowie im weiteren Zuständigkeitsgebiet des Präsidiums ( Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries). Huber jedenfalls ist daran gelegen, den Anstieg an Einbrüchen in Relation der vergangenen zehn Jahre zu setzen. Er will trotz der aktuellen Entwicklung beruhigen.

Einbrüche in Augsburg und der Region angestiegen

"Während Corona war die Zahl der Einbrüche massiv gesunken", erklärt er. Die Menschen blieben zu Hause. "Seit 2023 wird wieder in den Urlaub gefahren und in die Arbeit gegangen, die Gelegenheiten für Täter sind wieder gestiegen." Mit der Zunahme der Einbrüche im vergangenen Jahr habe man sich wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Jahre eingefunden. Aber auch Zufälle beeinflussten die Entwicklung. Etwa, ob Tätergruppen oder Einzeltäter sich hier in Stadt und Region niederließen oder vorübergehend agierten. Wie es etwa bei einer Serie von Einbrüchen im Landkreis Aichach-Friedberg der Fall war.

Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster (links) und Leitender Kriminaldirektor Mario Huber informierten über die Entwicklung der Wohnungseinbrüche. Foto: Ina Marks

Die Täter aus dem Kosovo, die sich in der Region niedergelassen hatten, waren wohl Profis. Denn für das sogenannte Kittfalzstechen als Einbruchsmethode bedarf es laut Mario Huber handwerklichen Geschicks und Erfahrung. Die Täter stechen den Kitt um ein Fenster auf, um dieses dann zu entriegeln. Die Polizei jedenfalls registrierte 16 derartige Fälle und verstärkte die Fahndung. Bei einer Fahrzeugkontrolle schließlich stießen die Ermittler auf zwei Männer, die Einbruchswerkzeug bei sich hatten und offenbar noch versuchten, Diebesgut aus dem Fenster zu werfen.

"Einer trug Schuhe, deren Profil auch an den Tatorten vorgefunden wurde", erzählt Huber. Beide sitzen seitdem in Untersuchungshaft, wie auch ein weiterer Mann. Bei ihm im Auto wurde bei einer Kontrolle in München Schmuck gefunden. Dieser stellte sich als Beute von einem Einbruch in Lechhausen heraus. Nicht nur Fahndungen und Strafverfolgungen sind den Ermittlern wichtig, sondern auch Prävention. Dazu beraten die Kripobeamten auf Wunsch auch zu Hause.

Lesen Sie dazu auch

Schutz vor Einbrechern: Augsburger Polizei berät kostenlos

Wie Kriminalhauptkommissar Schuster erklärt, habe man im vergangenen Jahr 320 Einzelberatungen durchgeführt. Sie seien kostenfrei und individuell. Schuster sagt, er habe schon so viele Opfer erlebt, die unter den Einbrüchen litten. "Manche können in ihrer Wohnung nicht mehr schlafen und überlegen, umzuziehen. Genau das wollen wir mit unserer Präventionsarbeit vermeiden." Wie er aus Erfahrung weiß, seien nicht nur mechanische Sicherheitsmaßnahmen gegen Einbrüche wichtig. Auch eine funktionierende Nachbarschaft und umsichtiges eigenes Verhalten spielten tragende Rollen. Bei Bedarf zeigt sich die Polizei auch mit ihrer mobilen Wache als Ansprechpartner präsent, wie 2023 im Augsburger Stadtteil Spickel. Dort waren Anwohner nach mehreren Einbrüchen in großer Sorge.

"Wir nehmen Ängste der Menschen ernst. Die subjektive Sicherheit ist auch wichtig." In welchen Stadtteilen am meisten eingebrochen wird, dazu lässt sich den Ermittlern keine Aussage entlocken. Sie verweisen auf die noch ausstehende Statistik. Klar hingegen ist, welche Objekte die Täter am meisten ins Visier nehmen.

Mit einer mobilen Wache war die Augsburger Polizei vergangenen Juni im Spickel präsent. Foto: Silvio Wyszengrad

Laut Kriminaldirektor Huber sind es Wohnungen und nicht Einfamilienhäuser. Auch aus dem Grund, dass es von ihnen mehr gibt. Sein Kollege Schuster räumt mit einem weiteren Mythos auf. Es ist die Annahme vieler Menschen, bei ihnen gebe es sowieso nichts zu holen.

"Nichts zu holen": Ermittler räumt mit Irrglauben auf

Diesem Irrglauben begegne er täglich, meint der Kriminalhauptkommissar. "Aber bei jedem gibt es 100 Euro, eine Kette oder eine Gedenkmünze zu holen." Unter den Kriminellen seien eben nicht nur die Vollprofis, sondern auch Gelegenheitstäter, die einen günstigen Moment suchen. "Deshalb geschehen auch Einbrüche in Kindergärten, bei denen auf eine Kaffeekasse abgezielt wird." Immerhin, in 40 bis 50 Prozent der Fälle bleibe es bei einem Einbruchsversuch.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstellen bieten Beratungen vor Ort zur Sicherung von Wohnungen und Häusern an. Terminvereinbarung unter 0821/323-3750.